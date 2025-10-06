Răzvan Lucescu, victorie în derby PAOK a câștigat meciul cu Olympiacos, dar antrenorul e nemulțumit: „Este prima dată când trec prin atâta negativitate”

PAOK - Olympiacos 2-1. Răzvan Lucescu răsuflă ușurat după succesul din derby-ul Greciei.

Tehnicianul român nu înțelege de ce există atât de multă negativitate în jurul clubului, după rezultatele din ultimele partide.

PAOK s-a impus în partida de duminică de pe Toumba și a pus capăt unei serii de 5 meciuri consecutive fără succes, în toate competițiile.

PAOK - Olympiacos 2-1 . Răzvan Lucescu: „Este prima dată când trec prin atâta negativitate”

După ce a fost luată în calcul inclusiv o demitere a sa în cazul unui eșec cu Olympiacos, Răzvan Lucescu nu-și poate explica presiunea pusă pe el și pe jucători în acest start de sezon.

„Sunt aici de mult timp. Este prima dată când trec prin această situație, atâta negativitate și presiune. Știu că oamenii vor rezultate, dar în fotbal rezultatele nu vin întotdeauna așa cum îți dorești.

Ce vedem la Liverpool? Au cheltuit 500 de milioane și au trei înfrângeri consecutive. Manchester City a avut 13 meciuri fără victorie.

În momente ca acestea, când rezultatele nu sunt bune, trebuie să vedem munca jucătorilor. Au fost greșeli care ne-au costat. În momentele dificile trebuie să susținem echipa.

Am început temător, au fost momente de confuzie pe teren, dar acest lucru s-a schimbat în a doua repriză. Jocul s-a desfășurat în funcție de reacția pe care am arătat-o. Nu i-am dat adversarului posibilitatea să reacționeze și să respire.

Nu știu de ce se întâmplă toate astea, noi încercăm. Uneori obținem ceva bun, alteori nu. Trebuie să înțelegeți cât de complicate sunt situațiile acestea”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

Răzvan Lucescu, despre viitorul lui PAOK

Antrenorul român e încrezător că pauza competițională va ajuta echipa să aibă un parcurs și mai bun în restul sezonului.

„Înainte de acest meci, ambele echipe au avut meciuri în Europa. Olympiacos a avut o zi suplimentară de odihnă, dar acest lucru nu s-a reflectat neapărat în meci.

Pauza vine într-un moment care ne oferă liniște și ne permite să ne umplem mintea cu energie pentru restul meciurilor”, a mai transmis Lucescu.

