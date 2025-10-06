Rațiu a stârnit controverse FOTO: Românul a fost decisiv la golul victoriei lui Rayo, însă fanii adverși au contestat faza

Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o evoluție foarte bună în partida cu Real Sociedad din etapa #8 din La Liga.

Fundașul român a oferit pasa decisivă la golul victoriei, însă faza a generat mai multe controverse. Detalii, în rândurile de mai jos.

Rayo Vallecano a obținut un succes important în deplasarea de duminică, de la Sociedad, și a pus capăt unei serii de 6 meciuri fără victorie în campionat.

Real Sociedad - Rayo Vallecano 0-1 . Faza lui Andrei Rațiu, contestată

Golul victoriei lui Rayo a fost marcat pe final, în minutul 84, de Pacha Espino, din pasa decisivă a lui Andrei Rațiu, la capătul unui contraatac al oaspeților.

Înainte să ofere assist-ul pentru colegul său, Rațiu a fost și cel care a plecat din propria defensivă, scăpând spre tușă mingea primită de la portar, moment în care mulți dintre suporterii adverși au considerat că balonul a ieșit în afara suprafeței de joc, potrivit eldesmarque.com.

Faza a continuat însă, Espino a înscris, iar reușita a fost validată, Rayo plecând de pe Anoeta cu toate cele trei puncte.

Rațiu a bifat 8 apariții în acest sezon pentru Rayo, iar în prima partidă din Conference League, 2-0 cu Shkendija, a fost doar rezervă.

