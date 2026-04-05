„Inima mi s-a oprit două minute” Brazilianul Oscar s-a retras, după ce a suferit un stop cardiac. Învins de FCSB la București
Oscar, în semifinala Brazilia - Germania 1-7, la CM 2014 Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 13:45
  • Oscar, 34 de ani, renunță la fotbal, după o carieră în care a jucat la Chelsea și la naționala Braziliei. 
  • Ce a trăit toamna trecută l-a făcut să se oprească: „A fost un șoc”. 
  • MIjlocașul a fost învins la București în martie 2013: FCSB - Chelsea 1-0, în „optimile” Europa League.

Oscar a avut o carieră de 17 ani. A debutat în 2008, la FC Sao Paulo, a mai jucat două sezoane în Brazilia, la Internacional Porto Alegre (2010-2012), înainte de a atinge vârful, la Chelsea (2012-2017).

Oscar, gol în Brazilia - Germania 1-7. Învins de FCSB la București

Au urmat șapte ani în China, la Shanghai Port (2017-2024), și s-a întors la primul său club din Sao Paulo, în 2025.

27 de goluri
a influențat Oscar în 48 de selecții pentru Selecao: 12 reușite, 17 assisturi

A purtat tricoul auriverde al naționalei între 2011 și 2015, inclusiv la acea semifinală de coșmar, 1-7 cu Germania, la CM 2014. El a salvat atunci onoarea Braziliei.

A întâlnit FCSB de două ori cu Chelsea, în „optimile” Europa League 2012-2013 (0-1, 3-1), competiție pe care a câștigat-o în acel sezon.

Oscar, în echipamentul albastru al lui Chelsea Foto: Imago

Sâmbătă, a anunțat că se retrage. Nu vârsta, 34 de ani, l-a făcut să ia această decizie, ci șocul cardiac suferit toamna trecută.

Oscar: „Mi-a scăzut tensiunea arterială și inima a încetat să bată”

În noiembrie, în timpul ce i se făceau analizele la club, a suferit un stop cardiac la centrul sportiv al echipei paulista.

Oscar, în acțiune la Sao Paulo, anul trecut Foto: Imago

Transportat de urgență, cu ambulanța, la spitalul Einstein Israelita, a fost internat la terapie intensivă. A supraviețuit.

Inima mea s-a oprit două minute, două minute și jumătate, a fost un șoc. Astăzi mi-e mai ușor să vorbesc despre asta. Mi-a scăzut tensiunea arterială și inima a încetat să bată. Mi s-a făcut resuscitare cardiopulmonară. Oscar, pentru televiziunea O Globo

Oscar: „Voiam să joc mai mult pentru Sao Paulo”

Oscar a vorbit pentru site-ul lui Sao Paulo. „Închei cariera aici, la Sao Paulo, echipa care m-a propulsat în lumea fotbalului. Mă bucur că m-am întors unde a început totul”, a declarat mijlocașul.

„Mi-e greu, aș fi vrut să fac mai multe pentru Sao Paulo, voiam să joc mai mult, aveam și vârsta, și calitățile.

Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Acum mă retrag și voi continua să susțin echipa ca fan”.

