Se strânge lupta în Formula 1! Piastri câștigă cursa de sprint din Qatar și se apropie de Lando Norris » Clasamentul cu două curse înainte de final

Oscar Piastri (24 de ani) s-a impus în cursa de sprint a Marelui Premiu din Qatar.

Pilotul australian a redus diferența față de colegul său de la McLaren, Lando Norris, și s-a distanțat, în același timp, de campionul mondial Max Verstappen.

După ce ambii piloți McLaren au fost descalificați în urma cursei precedente, din cauza unei uzuri ridicate a blocurilor de protecție, Piastri a câștigat sâmbătă în Qatar și a relansat și mai mult lupta pentru titlu.

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar

Plecat din pole position, pilotul australian a avut un ritm de cursă bun și s-a impus sâmbătă, în primul „episod” al Marelui Premiu al Qatarului.

Podiumul a fost completat de George Russell și de liderului clasamentului general, Lando Norris. Campionul Red Bull, Max Verstappen, s-a clasat abia pe poziția a patra.

Cu două curse înainte de finalul sezonului, cea de mâine și cea din Abu Dhabi de săptămâna viitoare, Piastri a reușit să reducă la 22 de puncte diferența față de colegul său de la McLaren și să se distanțeze la trei puncte de Verstappen.

Sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Qatar are loc sâmbătă, de la ora 20:00, în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY, iar cursa are loc duminică, de la ora 18:00, tot pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Clasamentul piloților după cursa de sprint din Qatar

Lando Norris (McLaren) - 396p Oscar Piastri (McLaren) - 374p Max Verstappen (Red Bull) - 371p George Russell (Mercedes) - 301p Charles Leclerc (Ferrari) - 226p

