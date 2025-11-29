Vine „răsplata” pentru Mondial Saudiții virează miliarde la FIFA după ce li s-a asigurat organizarea CM 2034

Arabia Saudită e devenit principalul sponsor al FIFA, ca răsplată pentru decizia lui Gianni Infantino de a alege proiectul Riadului pentru cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial.

Chiar dacă, în 2022, Qatar a organizat Campionatul Mondial, FIFA întoarce foarte repede turneul cel mai important din fotbal în Golful Persic.

Peste nici nouă ani, Arabia Saudită va găzdui CM. De la ediția 22 la 25 în aceeași zonă a lumii! A fost singura candidatură pentru 2034.

Arabia Saudită a început cu Aramco, sponsor principal FIFA

De atunci, Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost văzut deseori alături de controversatul Mohammed bin Salman, prințul moștenitor și prim-ministrul saudit. Iar contractele pe axa Riad-Zurich continuă să atragă atenția.

Aramco, compania petrolieră cea mai mare din lume, estimată la 1,65 trilioane de dolari, a devenit în 2024 sponsor principal FIFA.

400 de milioane de dolari asigură Aramco forului mondial, potrivit contractului valabil până în 2028

A ajutat financiar FIFA și la Cupa Mondială a Cluburilor

În 2025, Fondul Public de Investiții Saudit (PIF), care controlează 1,15 trilioane de dolari, s-a alăturat FIFA ca partener la prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor.

Pentru ca această competiție să fie asigurată financiar, Surj Sport Investment, companie legată de PIF, a cumpărat cu un miliard televiziunea online DAZN, pentru a investi apoi alt miliard pentru drepturile TV ale Club World Cup.

Ultimul acord Arabia Saudită - FIFA: un miliard și pentru stadioane

Zilele trecute, s-a încheiat alt acord între guvernul condus de Bin Salman și Infantino.

Fondul Saudit pentru Dezvoltare (SFD), estimat la 6,7 miliarde de dolari, va oferi până la un miliard pentru finanțarea infrastructurii fotbalistice globale, potrivit The Guardian. Mai exact, construirea de stadioane.

Acest acord este un pas crucial pentru a fi siguri că membrii FIFA au infrastructura necesară ca să facă fotbalul cu adevărat global. Gianni Infantino, președinte FIFA

