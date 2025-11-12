A leșinat în timpul testelor fizice Oscar, ex-Chelsea, transportat la spital. Problemele cardiace l-ar putea obliga să se retragă
Oscar. Foto: IMAGO
A leșinat în timpul testelor fizice Oscar, ex-Chelsea, transportat la spital. Problemele cardiace l-ar putea obliga să se retragă

Publicat: 12.11.2025, ora 22:08
  • Oscar (34 de ani), fost jucător la Chelsea, a fost transportat de urgență la spital, marți, după ce s-a simțit rău în timp ce efectua niște teste fizice.

Înainte de începerea noului sezon din Brazilia, Oscar, actualul jucător al lui Sao Paolo, efectua testele fizice la centrul de antrenament în momentul în care s-a prăbușit și a rămas inconștient timp de două minute.

Oscar, transportat de urgență la spital

Jucătorul brazilian a fost transportat imediat la spital, fiind suspectat de probleme cardiace, potrivit derbyderbyderby.it.

Membrii staff-ului și medicii aflați la centrul de antrenament au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor.

Publicația braziliană Globo a precizat că Oscar folosea o bicicletă de exerciții în momentul în care s-a prăbușit și a rămas inconștient, potrivit bbc.com.

Sao Paolo, clubul la care este legitimat Oscar, a transmis un comunicat cu privire la starea fotbalistului.

„În timpul unor examene efectuate în dimineața acestei zile de marți (11), la SuperCT, ca parte a pregătirilor pentru presezonul din 2026, jucătorul Oscar a prezentat complicații cardiace și a fost imediat asistat de profesioniștii clubului și de echipa medicală a Spitalului Israelita «Albert Einstein», care se afla la fața locului.

Ulterior, jucătorul a fost transportat la spital, unde se află într-o stare clinică stabilă și rămâne sub observație pentru efectuarea unor examene suplimentare, în vederea stabilirii diagnosticului.

Conform procedurii standard și respectând confidențialitatea jucătorului, noi informații vor fi comunicate de îndată ce vor exista actualizări din partea echipei medicale, de comun acord cu Oscar", a transmis Sao Paolo într-un comunicat.

Problemele de sănătate ale fostului jucător al lui Chelsea ar fi grave, iar Oscar va lua o decizie cu privire la retragerea sa după ce își va reveni, conform derbyderbyderby.it.

203 meciuri
și 38 de goluri a bifat Oscar pentru Chelsea

Oscar, accidentare gravă în vară

În meciul dintre Sao Paolo și Corinthians, scor 2-0, de pe 20 iulie, Oscar a suferit o accidentare gravă, fiind transportat și atunci la spital.

În urma unei ciocniri în aer cu un adversar, jucătorul brazilian a căzut pe spate și a suferit trei fracturi la vertebrele lombare, potrivit derbyderbyderby.it.

După lovitură, Oscar nu a putut să se ridice și a fost dus imediat la spitalul „Albert Einstein” din Sao Paolo. După ce a fost supus unor teste, s-a descoperit că a suferit trei fracturi la coloană, la vertebrele L1, L2 și L3.

La câteva săptămâni de la accidentare, Oscar a efectuat din nou teste medicale, iar atunci s-a descoperit că are probleme cardiace, potrivit ge.globo.com.

Oscar și-a început cariera la Sao Paulo, ulterior trecând pe la Internacional, înainte să semneze cu Chelsea, în 2012.

Acesta a revenit la Sao Paolo, echipa unde a crescut, în acest an.

556 de meciuri
și 136 de goluri are Oscar în cariera sa

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share