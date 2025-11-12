„O minciună” Neymar neagă vehement că i-ar fi cerut scuze antrenorului, după ieșirea de la ultimul meci
Neymar/ Foto: IMAGO
Campionate

„O minciună” Neymar neagă vehement că i-ar fi cerut scuze antrenorului, după ieșirea de la ultimul meci

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 21:47
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 21:48
  • Neymar (33 de ani) a răbufnit la adresa unei publicații din Brazilia, în urma înfrângerii lui Santos, 2-3, pe terenul celor de la Flamengo.

Starul brazilian a fost scos de pe teren, în minutul 85 al duelului, la scorul de 3-0 pentru gazde.

Neymar s-a arătat dezamăgit de decizia luată de Juan Pablo Vojvoda de a-l înlocui.

Fostul jucător al celor de la Barcelona sau PSG nu a rămas pe banca de rezerve, ci s-a dus direct la vestiare, a scris Globo Esporte.

În drumul său, starul brazilian a lovit puternic un pahar cu apă, iar acesta ar fi ricoșat spre unii din coechipierii săi.

Neymar a răbufnit la adresa unei publicații din Brazilia: „Un jurnalist de rahat”

Marți, publicația din Brazilia, a publicat următorul material în care se relata că:

„Jucătorii și conducerea lui Santos s-a fi săturat de atitudinea și gesturile lui Neymar de nemulțumire, din timpul mai multor partide.”

Potrivit sursei citate, starul brazilian l-ar fi sunat pe antrenorul Juan Pablo Vojvoda pentru a-i cere scuze pentru gesturile făcute și ar fi recunoscut că atitudinea sa nu a fost tocmai una potrivită.

Cu toate acestea, fostul jucător de la Barcelona sau PSG a negat vehemt această informație.

„O altă minciună inventată de un jurnalist de rahat”, a fost comentariul lăsat de Neymar la postarea Globo Esporte pe Instagram.

Comentariu lăsat de Neymar/ Foto: captura ecran Comentariu lăsat de Neymar/ Foto: captura ecran
Comentariu lăsat de Neymar/ Foto: captura ecran

Santos, amenințată cu retrogradarea

Neymar spera că odată cu revenirea la Santos să revină la naționala Braziliei, însă lucrurile au mers din rău în mai rău.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani a suferit multiple accidentări și a petrecut foarte mult timp pe bară.

6
goluri a marcat Neymar în 25 de partide

Revenită în prima ligă din Brazilia la finele anului 2024, Santos este aproape de o nouă retrogradare.

„Peixe ” (n.r. peștii), așa cum este poreclită formația din Sao Paulo, ocupă locul 17, primul retrogradabil, cu 33 de puncte, dar cu un meci mai puțin față de Vitoria, care ocupă ultimul loc de salvare.

Până la finalul sezonului, Santos mai are de disputat 7 meciuri, însă următorul se anunță unul de foc.

Neymar și compania o vor întâlni pe Palmeiras, echipă ce a obținut recent calificarea în finala Copei Libertadores.

santos brazilia jurnalist neymar
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share