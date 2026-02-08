Întăriri pentru play-off FCSB plănuiește alte două transferuri pentru finalul de sezon: „I-am zis să caute” » Când se face prima mutare

Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după succesul care a adus echipa la două puncte de locurile de play-off.

Patronul de la FCSB plănuiește să aducă încă doi jucători pentru finalul sezonului, care să întărească atât atacul, cât și defensiva.

Oțelul Galați - FCSB 1-4 . Gigi Becali: „Mâine luăm un atacant. I-am zis lui MM să caute și un fundaș central”

După o scurtă radiografie a jocului de duminică seara, finanțatorul de la FCSB a vorbit despre problemele din defensivă, motiv pentru care vrea un nou stoper, dar și un atacant, alături de Bîrligea și Thiam.

„Duarte a alunecat la gol, dar mi-a plăcut în rest. Dawa vine după accidentare, e mai mult pe forță, dar sunt mulțumit că n-am luat decât un singur gol.

Ngezana are o problemă de o lună sau două. E discuție dacă se operează, dacă elimină ceva la menisc sau nu, nu știu exact. El avea deja probleme. Depinde ce alege el.

Dacă extrage ceva de-acolo, stă trei săptămâni, dacă scoate de tot, stă două luni. E o veste proastă. Dar revine Graovac, care se va duce la Craiova și în Cupă, și în campionat. Acum sunt la Marijana amândoi.

Ne interesează Cupa, dar acel meci îl vom juca în funcție de meciul de campionat. Radunovic nu va juca, de exemplu, în Cupă. Prioritatea e campionatul. Poate și ei… dar nu le dau eu sfaturi. Ei au un lot care le permite să facă orice. Joacă Al Hamlawi dacă nu e Nsimba, și tot așa, își permit.

Cu Ofri Arad mai durează două săptămâni ca să intre. El e perfect din punct de vedere fizic, dar din cauza accidentării se echilibrează, cum era la Politic, să nu fie pericol de accidentare.

Mâine luăm un atacant, i-am zis lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie. Cum joacă toate echipele între ele acum, eu cred că ne-am apropiat și mai mult.

Trebuie să câștigăm toate meciurile și ultimul meci (n.r. din sezonul regular) să-l jucăm pentru locul 4”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Ultimele meciuri din sezonul regulat pentru FCSB

U Craiova - FCSB, 15 februarie, 20:00

FCSB - Metaloglobus, 22 februarie, 20:30

UTA Arad - FCSB, în jurul datei de 28 februarie

FCSB - U Cluj, în jurul datei de 7 martie

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport