Întăriri pentru play-off FCSB plănuiește alte două transferuri pentru finalul de sezon: „I-am zis să caute” » Când se face prima mutare +46 foto
Andre Duarte foto: Sport Pictures
Superliga

Întăriri pentru play-off FCSB plănuiește alte două transferuri pentru finalul de sezon: „I-am zis să caute” » Când se face prima mutare

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 22:39
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 22:39
  • Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după succesul care a adus echipa la două puncte de locurile de play-off.

Patronul de la FCSB plănuiește să aducă încă doi jucători pentru finalul sezonului, care să întărească atât atacul, cât și defensiva.

Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește și
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”

Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali: „Mâine luăm un atacant. I-am zis lui MM să caute și un fundaș central”

După o scurtă radiografie a jocului de duminică seara, finanțatorul de la FCSB a vorbit despre problemele din defensivă, motiv pentru care vrea un nou stoper, dar și un atacant, alături de Bîrligea și Thiam.

„Duarte a alunecat la gol, dar mi-a plăcut în rest. Dawa vine după accidentare, e mai mult pe forță, dar sunt mulțumit că n-am luat decât un singur gol.

Ngezana are o problemă de o lună sau două. E discuție dacă se operează, dacă elimină ceva la menisc sau nu, nu știu exact. El avea deja probleme. Depinde ce alege el.

Dacă extrage ceva de-acolo, stă trei săptămâni, dacă scoate de tot, stă două luni. E o veste proastă. Dar revine Graovac, care se va duce la Craiova și în Cupă, și în campionat. Acum sunt la Marijana amândoi.

Ne interesează Cupa, dar acel meci îl vom juca în funcție de meciul de campionat. Radunovic nu va juca, de exemplu, în Cupă. Prioritatea e campionatul. Poate și ei… dar nu le dau eu sfaturi. Ei au un lot care le permite să facă orice. Joacă Al Hamlawi dacă nu e Nsimba, și tot așa, își permit.

Cu Ofri Arad mai durează două săptămâni ca să intre. El e perfect din punct de vedere fizic, dar din cauza accidentării se echilibrează, cum era la Politic, să nu fie pericol de accidentare.

Mâine luăm un atacant, i-am zis lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie. Cum joacă toate echipele între ele acum, eu cred că ne-am apropiat și mai mult.

Trebuie să câștigăm toate meciurile și ultimul meci (n.r. din sezonul regular) să-l jucăm pentru locul 4”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

Ultimele meciuri din sezonul regulat pentru FCSB

  • U Craiova - FCSB, 15 februarie, 20:00
  • FCSB - Metaloglobus, 22 februarie, 20:30
  • UTA Arad - FCSB, în jurul datei de 28 februarie
  • FCSB - U Cluj, în jurul datei de 7 martie

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Citește și

FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
21:55
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea
Superliga
21:47
Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea
Citește mai mult
Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
otelul galati gigi becali liga 1 TRANSFERURI fcsb play-off
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share