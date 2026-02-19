Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare” +5 foto
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu". Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare"

Publicat: 19.02.2026, ora 11:14
Actualizat: 19.02.2026, ora 17:18
  • AC Milan - Como 1-1. Final aprins pentru partida restantă din etapa #24 din Serie A, cu Massimiliano Allegri (58 de ani) și Cesc Fabregas (38 de ani) în prim-plan.
  • Antrenorii celor două echipe au intrat în conflict, adresându-și chiar și injurii.

AC Milan și Como au remizat pe San Siro, scor 1-1, după golurile marcate de Rafael Leao ('64), respectiv Nico Paz ('32).

Finalul a fost unul plin de nervi. Totul a pornit din minutul 79, atunci când Cesc Fabregas, antrenorul oaspeților, l-a tras de tricou pe Alexis Saelemaekers, mijlocaș al gazdelor care se afla la marginea terenului.

FOTO. Cesc Fabregas: „Am făcut ceva nesportiv de care nu sunt mândru”

După gestul lui Fabregas, Massimiliano Allegri a avut o ieșire nervoasă, fiind nemulțumit de faptul că Saelemaekers nu a putut continua faza. Arbitrul Maurizio Mariani l-a eliminat imediat pe antrenorul lui AC Milan.

Tensiunile între cei doi tehnicieni au continuat și după meci, în drum spre sala de presă, atunci când „s-au schimbat cuvinte dure și s-au auzit clar injurii”, conform tuttomercatoweb.com.

După toate aceste incidente, Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, i-a prezentat scuze omologului său de la AC Milan.

Îmi cer scuze. Am făcut ceva nesportiv de care nu sunt mândru. Am tras puțin de tricoul lui Saelemaekers din cauza emoției meciului.

Așa cum a spus Chivu zilele trecute: «mâinile trebuie ținute acasă». Mai ales antrenorul trebuie să respecte acest lucru, nu putem face asta. Este ceva ce sper să nu mai fac niciodată”, a declarat Fabregas, conform marca.com.

FOTO. Momentul când Fabregas îl trage de tricou pe Saelemaekers

Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra
Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra

Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra Gestul lui Cesc Fabregas față de Alexis Saelemaekers. Foto: captură X/Milan Xtra
Massimiliano Allegri: „M-am dus acolo încercând să-mi apăr jucătorul”

Massimiliano Allegri a oferit și o reacție după ce Cesc Fabregas și-a exprimat scuzele pentru gestul său.

„Cred că a fost un fault. Dacă nu mă înșel, Saelemaekers încerca să reia jocul și a fost tras înapoi de cineva de pe bancă, cred că Fabregas.

Și-a cerut scuze? (n.r. - Fabregas) Înțeleg, așa că data viitoare când cineva scapă pe bandă, voi intra prin alunecare.

Saelemaekers a reacționat furios, m-am dus acolo încercând să-mi apăr jucătorul, apoi cineva s-a apropiat de mine, nu știu cine, dar nu s-a întâmplat nimic”, a spus antrenorul lui AC Milan, conform sempremilan.com.

Ești un copil, ești un idiot, ești un copil care a început să antreneze alaltăieri Massimiliano Allegri, despre Cesc Fabregas

Totuși, Allegri a avut și cuvinte de laudă pentru Fabregas: „Este un antrenor foarte tânăr. Îi doresc să câștige mult în cariera sa, pentru că are toate calitățile pentru a reuși”.

Allegri: „Este normal să faci greșeli în fotbal”

Tehnicianul lui AC Milan a vorbit și despre rezultatul înregistrat de echipa sa în meciul de miercuri.

„Trebuie să fii mereu foarte calm. Veneam după două victorii în deplasare, iar meciul cu Como nu a fost ușor. Prima repriză a fost echilibrată. Este normal să faci greșeli în fotbal. Am fost conduși, iar echipa a reacționat bine.

La 1-1, am fi putut profita de câteva ocazii mai bune, dar să spunem că am câștigat un punct în fața celor de la Juventus, Napoli și Roma. Trebuie doar să ne concentrăm să revenim la victorii împotriva Parmei (n.r. - meciul de duminică).

Trebuie să fim încrezători, să rămânem calmi și să ne concentrăm pe muncă. Încă suntem în limita obiectivului nostru pentru moment, iar punctul acesta va fi foarte important”, a mai spus Allegri.

În urma acestei remize, AC Milan rămâne pe locul 2, cu 54 de puncte, la 7 puncte în spatele formației antrenate de Cristi Chivu, rivala Inter. De partea cealaltă, Como este pe locul 6, cu 42 de puncte.

