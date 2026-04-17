Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri

Clubul Oțelul Galați a transmis, joi, un comunicat oficial în care a venit cu precizări legate de plata salariilor jucătorilor echipei.

Gălățenii au negat zvonurile privind un potențial boicot al jucătorilor la următorul meci.

Discuțiile legate de neplata salariilor au început în această lună, când Diego Zivulic a amintit, după victoria cu Hermannstadt, scor 2-0, de problemele financiare ale clubului.

Veteranul croat a susținut că jucătorii nu au încasat niciun salariu în 2026, fapt contrazis mai apoi de conducerea Oțelului.

Oțelul, comunicat oficial: „Jucătorii vor primi restanțele”

În ultima perioadă s-a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul Oțelul. În plus, au apărut zvonuri legate de un potențial protest al jucătorilor înainte de meciul cu UTA Arad de vineri.

Odată cu apariția acestor informații, clubul gălățean a venit cu mai multe precizări.

„SC Oțelul Galați dorește să aducă importante clarificări pentru suporterii și partenerii săi, în contextul informațiilor apărute în spațiul public.

Până la ora disputării meciului cu UTA Arad, eveniment programat vineri, 17 aprilie, de la ora 17.30, jucătorii vor primi diferența aferentă salariilor pentru luna ianuarie 2026. De asemenea, în perioada imediat următoare vor fi achitate și restanțele salariale pentru luna februarie 2026.

Subliniem faptul că o parte din salariile pentru luna ianuarie a fost deja achitată înainte de sărbătorile pascale.

Situația financiară va intra pe un făgaș normal, ca urmare a implicării directe și consistente a Primăriei Municipiului Galați și Consiliului Local Galați, care sprijină activ clubul în depășirea acestui moment și în asigurarea stabilității necesare pentru continuarea performanței sportive”, a transmis Oțelul pe site-ul oficial.

Oțelul se află pe locul 4 în play-out, cu 24 de puncte acumulate.

Apel către suporteri

Oțelul a negat și informațiilor potrivit cărora jucătorii ar vrea să protesteze la meciul cu UTA Arad din etapa 5 din play-out, dar și antrenamentele de săptămâna viitoare.

„În același timp, infirmăm categoric zvonurile privind un posibil boicot al antrenamentelor sau al meciurilor. Echipa este unită, profesionistă și pe deplin concentrată asupra obiectivelor sportive. Jucătorii se pregătesc la capacitate maximă pentru partida cu UTA Arad, un joc extrem de important în acest final de sezon.

Atmosfera în vestiar este pozitivă, iar determinarea grupului este mai puternică decât oricând. Toți cei implicați în cadrul clubului sunt conștienți de miza acestui moment și lucrează împreună pentru a încheia sezonul cu fruntea sus.

Facem un apel sincer către suporterii noștri: acum este momentul să fim cu adevărat uniți. Echipa are nevoie de susținerea voastră, de energia și de încrederea voastră. Împreună suntem mai puternici și doar împreună ne putem atinge obiectivele”, a mai transmis Oțelul.

Declarațiile făcute de Diego Zivulic

La finalul partidei cu sibienii, scor 2-0, Zivulic a transmis că situația este tot mai dificilă în vestiar, având în vedere problemele financiare.

„Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestiarului e formată din jucători străini, dar vă spun sincer. Sunt de 3 ani de zile la Galați și poate o dată sau de două ori am luat banii la timp. Asta e realitatea. Sper să ne plătească ceva pentru că în acest an nu am luat niciun ban. Suntem în aprilie și nu e așa ușor.

Toate echipele din play-out bagă banii la jucători și îi motivează. Banii nu mă motivează așa mult pe mine, eu vreau să fac treabă aici la Galați.

Vreau să muncesc și să fac tot posibilul ca Oțelul să rămână în SuperLiga. Trebuie să facem performanță și vor veni și banii”, a spus Zivulic, potrivit digisport.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Petrolul Ploiești 4 22* 13 Csikszereda 3 19 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire

