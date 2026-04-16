Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) s-a calificat în sferturile turneului de la Rouen (Franța), după ce adversara ei, Xinyu Wang (24 de ani, #31 WTA), a abandonat.

Sorana Cîrstea și Xinyu Wang s-au întâlnit, joi, în optimile turneului WTA Rouen, iar românca și-a adjudecat victoria după doar 43 de minute, după ce adversara ei a fost nevoită să abandoneze din cauza unor probleme medicale.

Sorana Cîrstea, în sferturi la Rouen

Sorana Cîrstea a început mai bine partida. Românca a condus în primul set cu 3-1. Xinyu Wang a revenit și a reușit să egaleze la 3-3.

Cu toate acestea, Cîrstea nu a renunțat și a câștigat imediat următorul game. La scorul de 4-3 în favoarea Soranei, jucătoarea din China a cerut intervenția fizioterapeutului.

Xinyu Wang începuse partida cu un bandaj pe coapsa stângă. A mers mai apoi la vestiare și s-a întors pe teren pentru a continua.

Din cauza problemelor medicale a fost nevoită însă să abandoneze după primul punct din game-ul al nouălea. Astfel, Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Rouen.

În următoarea fază a turneului, Cîrstea o va întâlni pe Anna Bondar (28 de ani, #63 WTA). Meciul va avea loc vineri, de la ora 11:00 (ora României).

În optimi, jucătoarea din Ungaria a trecut de Oleksandra Oliynykova cu scorul de 6-0, 4-6, 6-0, după o oră și 50 de minute de joc.

7.025 de euro și 54 de puncte WTA va primi Sorana Cîrstea pentru accederea în sferturi la Rouen

Sorana Cîrstea a anunțat la finalul anului 2025 că va mai fi prezentă un singur sezon în circuitul WTA. Și de atunci are evoluții tot mai bune și urcă loc după loc în ierarhia mondială!

Sorana Cîrstea: „Îmi pare rău pentru ea”

La finalul partidei, Sorana Cîrstea a vorbit despre problemele medicale cu care s-a confruntat Xinyu Wang.

„Îmi pare rău pentru ea, sper ca se recupereze cât mai repede. Sunt bucuroasă că am ajuns din nou în sferturi de finală”, a spus Sorana Cîrstea, conform gsp.ro.

Odată cu accederea în sferturi la Rouen, turneu unde participă pentru prima dată în carieră, Cîrstea a ajuns la al 68-lea sfert de finală pe care îl dispută.

„Toată lumea vrea să câștige turneul, dar o iau pas cu pas, acum mă gândesc la sferturi de finală. E ultimul meu an și mi-ar plăcea să câștig la Rouen”, a mai adăugat sportiva română.

Precedentele ediții ale turneului de la Rouen au fost câștigate de Sloane Stephens (2024) și Elina Svitolina (2025).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport