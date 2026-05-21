Țintă ratată pentru Dinamo Cum ar fi putut ajunge un campion cu U Craiova în echipa roș-albilor: „Am stat în contact” +53 foto
David Matei FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Țintă ratată pentru Dinamo Cum ar fi putut ajunge un campion cu U Craiova în echipa roș-albilor: „Am stat în contact”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 17:54
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 17:54
  • David Matei (19 ani), mijlocașul central de la Universitatea Craiova, ar fi putut ajunge la Dinamo.

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a spus de ce nu s-a realizat transferul tânărului fotbalist la Dinamo, deși discuțiile au fost avansate.

CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”
Citește și
CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”
Citește mai mult
CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”

David Matei ar fi putut ajunge la Dinamo

Transferat de Universitatea Craiova de la Steaua în 2025, pentru 75.000 de euro, tânărul mijlocaș putea face pasul spre marea rivală a „roș-albaștrilor”.

„L-am văzut şi anul trecut, dar nu am reuşit să îl conving şi nici nu am putut să îi promit asta (n.r. că ar fi titularul U21 la Dinamo). De fapt, el a ajuns la Craiova pentru că eu nu am putut să îi promit că o să joace titular la noi.

(n.r. - A fost solicitare din partea impresarului şi a jucătorului?) Nu, dar noi îl ştiam de un an, l-am urmărit. Când s-a pus problema să prelungească la Steaua, am discutat pentru clauza pe care ne-o doream, ca să putem să-l transferăm în vară.

Am stat în contact şi, pentru că nu se finaliza un eventual transfer al lui Cîrjan (n.r. în vara 2024), am avut o discuţie cu el şi cu părintele lui, erau un pic îngrijoraţi de faptul că nu o să joace, că nu o să aibă şanse să prindă cel puţin 30-40% din minute.

Cum asta ne caracterizează pe noi, corectitudinea, nu am putut să promitem ceva ce nu puteam asuma. Dar i-am promis tot sprijinul nostru şi, cum anticipam, evoluţia lui l-a dus să joace titular fără să fie nevoie de vreo garanţie”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

900.000 de euro
este cota lui David Matei, conform Transfermarkt

În continuarea discursului său, oficialul „alb-roșiilor” a mai spus:

„Putea fi și o conjunctură (n.r. - accidentarea gravă a lui Mihnea Rădulescu, moment în care Matei a jucat titular), dar probabil dacă nu se întâmpla atât de repede, s-ar fi întâmplat pe parcursul anului, pentru că el a dat dovada faptului că el şi-a urmărit foarte bine interesul.

Din perspectiva mea, da, ar fi jucat şi anul trecut, şi anul ăsta la noi, şi cu siguranţă şi la anul”.

David Matei, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures David Matei, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures
David Matei, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures

Marcator în „finala campionatului” cu U Cluj, scor 5-0 pentru olteni, David Matei a impresionat la primul sezon în Bănie, reușind să joace 36 de meciuri în campionat și Cupa României.

Tânărul mijlocaș a avut și contribuții importante. A marcat cinci goluri în Liga 1 și a reușit două pase decisive.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (53 imagini)

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+53 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Chivu are emoții după event Doi jucători importanți de la Inter nu au acceptat ofertele de prelungire » Care sunt motivele
Campionate
16:39
Chivu are emoții după event Doi jucători importanți de la Inter nu au acceptat ofertele de prelungire » Care sunt motivele
Citește mai mult
Chivu are emoții după event Doi jucători importanți de la Inter nu au acceptat ofertele de prelungire » Care sunt motivele
Furie la Southampton  Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”
Campionate
16:34
Furie la Southampton Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”
Citește mai mult
Furie la Southampton  Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
dinamo bucuresti Universitatea Craiova transfer liga 1 david matei
Știrile zilei din sport
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Diverse
21.05
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Citește mai mult
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Superliga
21.05
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Citește mai mult
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Campionate
21.05
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Citește mai mult
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Superliga
21.05
„E prima opțiune” Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Citește mai mult
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:57
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
23:50
„Nu se poate dezlipi din a ciupi” Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
„Nu se poate dezlipi din a ciupi”  Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
22:46
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
21:56
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Superliga
21.05
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Citește mai mult
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Superliga
21.05
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Citește mai mult
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
Superliga
21.05
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare” La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat
Citește mai mult
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
B365
20.05
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
Citește mai mult
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share