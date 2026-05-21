Țintă ratată pentru Dinamo Cum ar fi putut ajunge un campion cu U Craiova în echipa roș-albilor: „Am stat în contact”

David Matei (19 ani), mijlocașul central de la Universitatea Craiova, ar fi putut ajunge la Dinamo.

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a spus de ce nu s-a realizat transferul tânărului fotbalist la Dinamo, deși discuțiile au fost avansate.

Transferat de Universitatea Craiova de la Steaua în 2025, pentru 75.000 de euro, tânărul mijlocaș putea face pasul spre marea rivală a „roș-albaștrilor”.

„L-am văzut şi anul trecut, dar nu am reuşit să îl conving şi nici nu am putut să îi promit asta (n.r. că ar fi titularul U21 la Dinamo). De fapt, el a ajuns la Craiova pentru că eu nu am putut să îi promit că o să joace titular la noi.

(n.r. - A fost solicitare din partea impresarului şi a jucătorului?) Nu, dar noi îl ştiam de un an, l-am urmărit. Când s-a pus problema să prelungească la Steaua, am discutat pentru clauza pe care ne-o doream, ca să putem să-l transferăm în vară.

Am stat în contact şi, pentru că nu se finaliza un eventual transfer al lui Cîrjan (n.r. în vara 2024), am avut o discuţie cu el şi cu părintele lui, erau un pic îngrijoraţi de faptul că nu o să joace, că nu o să aibă şanse să prindă cel puţin 30-40% din minute.

Cum asta ne caracterizează pe noi, corectitudinea, nu am putut să promitem ceva ce nu puteam asuma. Dar i-am promis tot sprijinul nostru şi, cum anticipam, evoluţia lui l-a dus să joace titular fără să fie nevoie de vreo garanţie”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

900.000 de euro este cota lui David Matei, conform Transfermarkt

În continuarea discursului său, oficialul „alb-roșiilor” a mai spus:

„Putea fi și o conjunctură (n.r. - accidentarea gravă a lui Mihnea Rădulescu, moment în care Matei a jucat titular), dar probabil dacă nu se întâmpla atât de repede, s-ar fi întâmplat pe parcursul anului, pentru că el a dat dovada faptului că el şi-a urmărit foarte bine interesul.

Din perspectiva mea, da, ar fi jucat şi anul trecut, şi anul ăsta la noi, şi cu siguranţă şi la anul”.

David Matei, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures

Marcator în „finala campionatului” cu U Cluj, scor 5-0 pentru olteni, David Matei a impresionat la primul sezon în Bănie, reușind să joace 36 de meciuri în campionat și Cupa României.

Tânărul mijlocaș a avut și contribuții importante. A marcat cinci goluri în Liga 1 și a reușit două pase decisive.

