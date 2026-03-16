Stjepan Tomas (50 de ani), tehnician din Croația, o va pregăti pe Oțelul Galați, după ce Laszlo Balint (46 de ani) și-a dat demisia.

Ca urmare a înfrângerii cu Csikszereda, scor 2-3 în prima etapă din play-out, Laszlo Balint a decis să o părăsească pe Oțelul.

Gălățenii nu au stat mult pe gânduri și au ales deja un nou antrenor, care se va afla la prima experiență în fotbalul românesc.

Stjepan Tomas, noul antrenor de la Oțelul Galați

Stjepan Tomas este alesul oficialilor de la Galați, conform digisport.ro.

Tehnicianul croat a ajuns la București pentru a o prelua pe Oțelul până la finalul sezonului, obiectivul fiind salvarea de la retrogradare.

Anterior, conducerea de la Oțelul Galați ar mai fi negociat și cu Toni Conceicao, fostul antrenor de la FC Brașov, Astra și CFR Cluj.

Ultima echipă pe care a pregătit-o Tomas este Al-Okhdood, formație antrenată în prezent de Marius Șumudică.

Croatul s-a despărțit de gruparea saudită în februarie 2025, iar de atunci este liber de contract.

Tomas va deveni astfel al doilea antrenor croat din Liga 1, alături de Zeljko Kopic, tehnicianul de la Dinamo. El se află la prima experiență în fotbalul românesc.

Cine este Stjepan Tomas

Tehnicianul croat a antrenat în Republica Moldova, pe Sheriff Tiraspol, echipă alături de care a jucat în grupele Europa League, în anul 2022.

De-a lungul carierei sale, Stjepan Tomas le-a mai antrenat pe Antalyaspor, Rizespor, Goztepe și Osijek, fără a reuși să câștige vreun trofeu.

Cel mai lung mandat al lui Tomas a fost pe banca moldovenilor de la Sheriff, acolo unde a ocupat funcția de antrenor principal în perioada 1 iulie - 22 octombrie 2022.

După ce a pierdut primul meci din play-out, Oțelul ocupă locul 11, fiind la 5 puncte distanță de locurile de baraj.

Următorul meci al grupării de la malul Dunării va avea loc pe 23 martie, împotriva celor de la Unirea Slobozia, în deplasare, de la 20:30.

Citește și

