Stjepan Tomas FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Alesul Oțelului Cine va antrena gruparea din Galați, după demisia lui Laszlo Balint » Este la prima experiență în România

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 19:29

Ca urmare a înfrângerii cu Csikszereda, scor 2-3 în prima etapă din play-out, Laszlo Balint a decis să o părăsească pe Oțelul.

Gălățenii nu au stat mult pe gânduri și au ales deja un nou antrenor, care se va afla la prima experiență în fotbalul românesc.

Stjepan Tomas, noul antrenor de la Oțelul Galați

Stjepan Tomas este alesul oficialilor de la Galați, conform digisport.ro.

Tehnicianul croat a ajuns la București pentru a o prelua pe Oțelul până la finalul sezonului, obiectivul fiind salvarea de la retrogradare.

Anterior, conducerea de la Oțelul Galați ar mai fi negociat și cu Toni Conceicao, fostul antrenor de la FC Brașov, Astra și CFR Cluj.

Ultima echipă pe care a pregătit-o Tomas este Al-Okhdood, formație antrenată în prezent de Marius Șumudică.

Croatul s-a despărțit de gruparea saudită în februarie 2025, iar de atunci este liber de contract.

Tomas va deveni astfel al doilea antrenor croat din Liga 1, alături de Zeljko Kopic, tehnicianul de la Dinamo. El se află la prima experiență în fotbalul românesc.

Cine este Stjepan Tomas

Tehnicianul croat a antrenat în Republica Moldova, pe Sheriff Tiraspol, echipă alături de care a jucat în grupele Europa League, în anul 2022.

De-a lungul carierei sale, Stjepan Tomas le-a mai antrenat pe Antalyaspor, Rizespor, Goztepe și Osijek, fără a reuși să câștige vreun trofeu.

Cel mai lung mandat al lui Tomas a fost pe banca moldovenilor de la Sheriff, acolo unde a ocupat funcția de antrenor principal în perioada 1 iulie - 22 octombrie 2022.

După ce a pierdut primul meci din play-out, Oțelul ocupă locul 11, fiind la 5 puncte distanță de locurile de baraj.

Următorul meci al grupării de la malul Dunării va avea loc pe 23 martie, împotriva celor de la Unirea Slobozia, în deplasare, de la 20:30.

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share