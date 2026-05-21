Știm adversarele de la Mondial România U17 și-a aflat grupa la turneul din Qatar

România U17 va evolua în premieră la Campionatul Mondial, ce va avea loc în Qatar

„Tricolorii” pregătiți de Mircea Diaconescu au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, informează frf.ro.

Turneul final din Arabia va avea loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026 și vor participa 48 de țări, împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe.

Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia

Grupa B: Coreea de Sud, CAF 1*, Noua Caledonie, Ecuador

Coreea de Sud, CAF 1*, Noua Caledonie, Ecuador Grupa C: Argentina, Australia, CAF 2*, Danemarca

Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay

Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan

Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan

Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam

Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc

Spania, China, Fiji, Maroc Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Grupa J: SUA, Muntenegru, Chile, Algeria

SUA, Muntenegru, Chile, Algeria Grupa K: Mexic, ROMÂNIA, Camerun, Venezuela

Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

* Două din reprezentantele Africii la CM U17 vor fi stabilite ulterior tragerii la sorți.

Cum au arătat urnele:

Urna 1: Qatar (alocată deja pe poziția A1), Brazilia, Franța, Mali, Argentina, Italia, Japonia, Spania, SUA, Mexic, Senegal, Coreea de Sud

Urna 2: Maroc, Uzbekistan, Venezuela, Croația, Ecuador, Belgia, Irlanda, Columbia, Chile, Egipt, Australia, Arabia Saudită

Urna 3: Noua Zeelandă, Costa Rica, Tadjikistan, Panama, Noua Caledonie, Honduras, Haiti, Coasta de Fildeș, Fiji, Camerun, Danemarca, Muntenegru

Urna 4: Serbia, ROMÂNIA, Grecia, Uruguay, Tanzania, Algeria, Vietnam, China, Jamaica, Cuba, CAF 1*, CAF 2*

România s-a calificat la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.

