Știm adversarele de la Mondial România U17 și-a aflat grupa la turneul din Qatar
Publicat: 21.05.2026, ora 18:29
„Tricolorii” pregătiți de Mircea Diaconescu au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, informează frf.ro.

Turneul final din Arabia va avea loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026 și vor participa 48 de țări, împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe.

  • Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia
  • Grupa B: Coreea de Sud, CAF 1*, Noua Caledonie, Ecuador
  • Grupa C: Argentina, Australia, CAF 2*, Danemarca
  • Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan
  • Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan
  • Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam
  • Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc
  • Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica
  • Grupa J: SUA, Muntenegru, Chile, Algeria
  • Grupa K: Mexic, ROMÂNIA, Camerun, Venezuela
  • Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

* Două din reprezentantele Africii la CM U17 vor fi stabilite ulterior tragerii la sorți.

Cum au arătat urnele:

Urna 1: Qatar (alocată deja pe poziția A1), Brazilia, Franța, Mali, Argentina, Italia, Japonia, Spania, SUA, Mexic, Senegal, Coreea de Sud

Urna 2: Maroc, Uzbekistan, Venezuela, Croația, Ecuador, Belgia, Irlanda, Columbia, Chile, Egipt, Australia, Arabia Saudită

Urna 3: Noua Zeelandă, Costa Rica, Tadjikistan, Panama, Noua Caledonie, Honduras, Haiti, Coasta de Fildeș, Fiji, Camerun, Danemarca, Muntenegru

Urna 4: Serbia, ROMÂNIA, Grecia, Uruguay, Tanzania, Algeria, Vietnam, China, Jamaica, Cuba, CAF 1*, CAF 2*

România s-a calificat la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.

