Știm adversarele de la Mondial România U17 și-a aflat grupa la turneul din Qatar

- România U17 va evolua în premieră la Campionatul Mondial, ce va avea loc în Qatar
„Tricolorii” pregătiți de Mircea Diaconescu au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, informează frf.ro.
Turneul final din Arabia va avea loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026 și vor participa 48 de țări, împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe.
- Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia
- Grupa B: Coreea de Sud, CAF 1*, Noua Caledonie, Ecuador
- Grupa C: Argentina, Australia, CAF 2*, Danemarca
- Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan
- Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan
- Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam
- Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc
- Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica
- Grupa J: SUA, Muntenegru, Chile, Algeria
- Grupa K: Mexic, ROMÂNIA, Camerun, Venezuela
- Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras
* Două din reprezentantele Africii la CM U17 vor fi stabilite ulterior tragerii la sorți.
Cum au arătat urnele:
Urna 1: Qatar (alocată deja pe poziția A1), Brazilia, Franța, Mali, Argentina, Italia, Japonia, Spania, SUA, Mexic, Senegal, Coreea de Sud
Urna 2: Maroc, Uzbekistan, Venezuela, Croația, Ecuador, Belgia, Irlanda, Columbia, Chile, Egipt, Australia, Arabia Saudită
Urna 3: Noua Zeelandă, Costa Rica, Tadjikistan, Panama, Noua Caledonie, Honduras, Haiti, Coasta de Fildeș, Fiji, Camerun, Danemarca, Muntenegru
Urna 4: Serbia, ROMÂNIA, Grecia, Uruguay, Tanzania, Algeria, Vietnam, China, Jamaica, Cuba, CAF 1*, CAF 2*
România s-a calificat la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.
Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.