„Au tras de timp din prima repriză!” Jucătorii de la U Craiova, după  primul eșec al sezonului: „Meritam cel puțin un egal!” +10 foto
Tudor Băluță/ Foto: sportpictures.eu
„Au tras de timp din prima repriză!” Jucătorii de la U Craiova, după primul eșec al sezonului: „Meritam cel puțin un egal!”

Alexandru Smeu
Publicat: 20.09.2025, ora 23:48
Actualizat: 20.09.2025, ora 23:49
  • OȚELUL - U CRAIOVA 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre primul eșec suferit în acest sezon.

Băluță i-a acuzat pe adversari că au tras de timp încă din prima repriză. Mijlocașul oltenilor e sigur că echipa își va reveni la timp pentru derby-ul cu Dinamo.

OȚELUL - U CRAIOVA 1-0. Tudor Băluță: „Au tras de timp din prima repriză

„A fost o primă repriză mai slabă. În a doua am dominat complet, nu a vrut mingea să intre din păcate. Mergem înainte, ne gândim la următorul meci.

Am discutat și la pauză, ne-a spus și Mister, nu am fost tocmai noi care am fost în meciurile trecute. Nu pot găsi acum o cauză anume. Vom discuta, să vedem ce putem îmbunătăți pe viitor.

Ei au câștigat, e rezultatul final, ne gândim la următoarele meciuri. Așa a fost să fie în seara asta, n-a intrat mingea în poartă. Nu ne-au surprins cu nimic, au jucat un fotbal direct și au tras de timp din prima repriză.

Suntem dezamăgiți, am venit cu gândul la victorie, dar de mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Dinamo.

Trebuie să arătăm mai bine decât în prima repriză și eu spun că vom reveni pe drumul pe care eram până acum. Nu trebuie să facem o tragedie, mergem înainte”, a declarat Tudor Băluță la Digi Sport.

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)
+10 Foto
Nicușor Bancu, după înfrângerea cu Oțelul Galați: „Un duș rece”

Căpitanul oltenilor a vorbit și el despre jocul slab al formației lui Mirel Rădoi din prima repriză. Totuși, Bancu este de părere că Universitatea Craiova, ar fi trebuit să plece măcar cu un punct de la Galați.

„O primă repriză destul de slabă a noastră, nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit. A doua repriză ne-a motivat unei pe alții, am încercat să reabilităm ceea ce am greșit.

Meritam cel puțin un egal în această seară, chiar dacă am mai avut și câteva ocazii, dar eu zic că am avut multe șanse de a marca. Până la urmă o zi, neinspirată acolo în față. Este un duș rece, pe care trebuie să-l tratăm ca atare.

Trebuie să ne pregătim pentru săptămâna ce urmează, pentru că vine și meciul în Europa.

Oțelul e o echipă bună acasă, din păcate nu ne-a ieșit azi. Speram să vină cât mai târziu prima înfrângere, dar trebuie să ne trezim pentru meciul cu Dinamo.

Noi trebuia să jucăm bine din prima repriză, nu să începem abia în a doua. Nu poți să joci la 60, 70%.

Trebuie să fim din nou o echipă puternică, un grup unit. Grupul este atuul nostru, unitatea pe care am avut-o și sper să nu o mai pierdem la meciul următor”, a declarat Bancu pentru sursa citată.

