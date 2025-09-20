Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford
Manchester United - Chelsea/ Foto: IMAGO
Campionate

Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 22:44
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 22:44
  • Manchester United - Chelsea 2-1. „Diavolii” au luat o gură mare de oxigen, după ce s-au impus în derby-ul etapei #5 din Premier League.

Partida de pe Old Trafford a început abrupt: după doar 5 minute, Robert Sanchez, portarul oaspeților, a văzut cartonașul roșu, în urma unui fault dur comis asupra lui Mbeumo la marginea careului.

Manchester United - Chelsea 2-1. Casemiro, înger și demon

Manchester United a profitat rapid de omul în plus și a deschis scorul prin căpitanul ei, Bruno Fernandes. Portughezul l-a învins pe nou intratul Jorgensen cu un șut din cădere, din doar câțiva metri, după o minge prelungită cu capul de Dorgu. Era minutul 14.

Enzo Maresca a surprins 6 minute mai târziu. L-a înlocuit pe Cole Palmer cu Andrey Santos, după ce în urma eliminării lui Sanchez mai făcuse alte două schimbări.

Jocul a curs tot în favoarea lui United, care a reușit să mai înscris un gol în minutul 37, Casemiro fiind cel care a trimis mingea în poartă.

Cel mai bine plătit jucător din lotul lui Manchester United nu a prins însă finalul primei reprize pe teren. A văzut al doilea cartonaș galben, implicit pe cel roșu, în al cincilea minut de prelungiri.

Ruben Amorim respiră ușurat

După ce egalitatea numerică a fost restabilită, Chelsea a ieșit și ea la joc. A pus presiune pe defensiva lui United, iar în cele din urmă efectele s-au văzut și pe tabelă.

Chalobah a redus din diferență cu 10 minute înainte de finalul timpului regulamentar. În prelungiri, formația londoneză a avut șansa să restabilească egalitatea, după o respingere greșită a portarului Bayindir, însă „diavolii” au scăpat cu fața curată.

Aspru criticat după înfrângerea din derby-ul orașului Manchester, cu City, Ruben Amorim a luat o gura mare de oxigen, în urma acestei victorii.

A fost doar succesul cu numărul 9 în Premier League pentru antrenorul portughez, de când a preluat-o pe United în luna noiembrie.

20
de înfrângeri a suferit Manchester United cu Ruben Amorim pe banca tehnică, în toate competițiile. A câștigat 19 partide și a remizat de 9 ori

În urma acestui rezultat, „diavolii” au urcat pe locul 9, cu 7 puncte, în timp ce Chelsea este pe 6, cu 8 puncte.

Manchester United - Chelsea 2-1

  • Au marcat: B.Fernandes ('14), Casemiro ('37)/ T.Chalobah ('80)

Echipele de start:

  • Manchester United: Bayindir - Mazraoui, De Ligt, Maguire - Dorgu, Casemiro, Fernandes, Shaw - Mbeumo, Diallo - Sesko
  • Rezerve: Lammens - Cunha, Fredricson, Heaven, Mainoo, Mount, Ugarte, Yoro, Zirkzee
  • Antrenor: Ruben Amorim
  • Chelsea: Sanchez - James, Chalobah, Fofana, Cucurella - Fernandez, Caicedo - Estevao, Palmer, Neto - J. Pedro
  • Rezerve: Jorgensen - Adarabioyo, Andrey Santos, Garnacho, George, Gittens, Guiu, Gusto, Hato
  • Antrenor: Enzo Maresca
  • Stadion: Old Trafford (Manchester)
  • Arbitru: Peter Bankes

anglia Manchester United Premier League Ruben Amorim chelsea
