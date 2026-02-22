„Vidican a greșit” Cristi Balaj a analizat faza care putea schimba soarta derby-ului Rapid - Dinamo » Contre în direct: „Simulare oribilă” +9 foto
„Vidican a greșit" Cristi Balaj a analizat faza care putea schimba soarta derby-ului Rapid - Dinamo » Contre în direct: „Simulare oribilă"

  • Rapid - Dinamo 2-1. Cristi Balaj (54 de ani) a venit cu o serie de explicații după golul anulat al „câinilor” din prima repriză a derby-ului.

Alberto Soro a marcat pentru trupa lui Kopic în minutul 14, când scorul era încă 0-0, însă reușita a fost anulată după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR, stârnind o serie de opinii contradictorii.

Rapid - Dinamo 2-1. Cristi Balaj: „A fost fault. VAR-ul a intervenit corect”

Fostul arbitru a intervenit imediat după meci și a transmis că brigada de arbitri a procedat corect în privința anulării golului, fiind vorba de un fault anterior al lui Mărginean asupra lui Paraschiv.

„A fost fault. VAR-ul a intervenit corect. Vidican a greșit că nu a acordat lovitură liberă directă pentru Rapid și a greșit și pentru că a avut o gestică necorespunzătoare.

Acele gesturi făcute de el nu se recomandă. Important este că, până la urmă, au luat decizia corectă”, a declarat Cristi Balaj, la finalul partidei, conform fanatik.ro.

Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg
Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (2).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (4).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Golul anulat al lui Dinamo a stârnit mai multe contre în direct la TV

Aflați în studioul Prima Sport, Claudiu Vaișcovici, Bogdan Cosmescu și Ovidiu Herea și-au exprimat și ei părerile legate de golul anulat.

„Mi se pare că, dacă ar fi fost în careu, nu cred că se dădea fault. Nu se dădea fault, nu se dădea penalty. Prea puţin. Mi se pare că e dat uşor”, a subliniat inițial Vaişcovici, potrivit primasport.ro.

Mai departe, Herea n-a fost de acord cu părerea fostului jucător de la Dinamo și a susținut că decizia finală a fost corectă.

„Eu zic că e fault. Din punctul meu de vedere nu joacă mingea. Dacă te uiţi, Paraschiv se duce după minge, Mărginean intră direct în el, e fault.

Eu cred că arbitrul a vrut să lase jocul destul de liber. Doar că atunci când faci lucrul ăsta se întâmplă ce s-a întâmplat în seara asta (n.r. sâmbătă). S-a dat gol şi te cheamă de la VAR”, a declarat Herea.

Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (25 imagini)

Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Apoi, comentatorul Bogdan Cosmescu a intervenit și el, considerând că atacantul Rapidului a simulat în mod evident.

„Eu zic că nu este. Contact este, dar trebuie să înţelegem clar că, în ziua de astăzi, în epoca VAR-ului, nu se mai ia nicio decizie la care să nu fie contact. Contact există. După părerea mea, este o simulare oribilă a lui Paraschiv. Îl atinge şi după se aruncă imediat.

Eu nu îl văd să-şi dorească să continue faza. Nu înţeleg de ce nu-l laşi pe Vidican în pace, care este la doi metri de fază, adică el nu vede? E la doi metri, vede şi lasă. De ce să te bagi peste el?”, au fost cuvintele lui Bogdan Cosmescu.

Pare că a apărut o anumită stare de relaxare în teren, pentru că arbitrii știu că au VAR-ul ca o plasă de siguranță. Știu că au posibilitatea să-și corecteze eventualele greșeli. Dorința de a lăsa jocul mai liber aduce un plus de frumusețe partidei. Dacă înaintea unui gol apare o greșeală gravă, chiar dacă nu este neapărat de cartonaș, pentru că aici a fost o împingere neglijentă, ea trebuie sancționată. Neglijența este cea mai simplă formă de fault. Cristi Balaj, într-o declarație ulterioară, pentru Fanatik

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv

