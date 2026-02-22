„Nu se ascunde după cireși” Legenda lui Dinamo, despre decizia importantă luată de Mircea Lucescu: „Nu știu cât de mult o să-l afecteze”

Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, a salutat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua pe banca naționalei României la barajul pentru calificarea la CM 2026.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Prezența lui Mircea Lucescu la meciul cu Turcia a fost pusă sub semnul întrebării. Din cauza problemelor „îngrijorătare” de sănătate, selecționerul a fost internat în spital la București și a mers în Belgia pentru încă o evaluare.

Claudiu Vaișcovici, despre Mircea Lucescu: „ Îşi asumă tot, nu este un om care să se ascundă după cireşi”

Sâmbătă, FRF a emis un comunicat oficial în care a anunțat că „Il Luce” va sta pe banca „tricolorilor” la barajul pentru calificarea la CM 2026.

Claudiu Vaișcovici, fost atacant la Dinamo în perioada perioda 1987 - 1990, a lăudat decizia luată de Mircea Lucescu, care nu a renunțat la postul său, în ciuda dificultăților cu care se confruntă.

„Mie îmi demonstrează încă o dată că Nea Mircea e puternic şi că nu se dă în spate niciodată.

Poate ar fi putut să se tragă deoparte la acest meci cu Turcia şi s-o dea pe problemele medicale, dar el nu e omul şi niciodată nu a fost aşa. Îşi asumă tot, nu este un om care să se ascundă după cireşi.

E normal să rămână, pentru că el ştie mai bine, cu secunzii lui şi cu tot stafful, ce trebuie făcut.

Acum nu ştiu cât de mult o să-l afecteze din punct de vedere al sănătăţii. Noi doar speculăm acum”, a declarat Claudiu Vaişcovici, citat de primasport.ro.

Vaișcovici îl cunoaște bine pe Lucescu

Vaișcovici a evoluat în alb-roșu la finalul anilor 80, când Mircea Lucescu construise o trupă fantastică la Dinamo. El a evoluat timp de două sezoane și jumătate, între 1987 și 1990, exact perioada în care echipa a făcut rezultate mari în Europa.

Dinamo a jucat mai întâi un sfert de finală de Cupa Cupelor, eliminată dramatic de Sampdoria, 1-1 la București și 0-0 în Italia.

Golul de la București a fost marcat chiar de Vaișcovici, între buturile Sampdoriei fiind portarul Gianluca Pagliuca.

În acel sezon, Vaișcovici a marcat 3 goluri în Europa. În următorul sezon, 89-90, Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor, unde a pierdut dubla cu Anderlecht.

Echipa-tip în care Vaișcovici era titular era una cu adevărat formidabilă:

Stelea - Mihăescu, Rednic, Andone, Klein - Sabău, Lupescu, Mateuț, Lupu - Vaișcovici, Răducioiu.

În ultimul sezon în care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo și-a trecut în palmares eventul: titlul, câștigat la un singur punct de Steaua, dar și Cupa României, după o finală tot cu Steaua, scor 6-4, în care Răducioiu a marcat de 3 ori.

Mircea Lucescu: „Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii”

După ce FRF a anunțat că Mircea Lucescu va continua pe banca României, selecționerul a oferit și o primă reacție.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel.

Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți.

Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea.

Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a spus selecționerul.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.

Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport