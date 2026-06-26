Theodor Jumătate Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Opinii

Theodor Jumătate Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 23:59
  • Irezistibilii francezi își dau replici. Ousmane, după Kylian. Spectacolul albastru e asigurat. 
  • Dembele vrea ceva nemaivăzut după trei goluri de clasă în fața Norvegiei.
  • Țintele sale: două titluri Mondiale și două Baloane de Aur. Are două Ligi ale Campionilor!
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Kylian Mbappe nu era suficient cu acest ritm sufocant, delirant. Mai trebuia un francez? Iată-l pe Ousmane Dembele!

Noi îl avem pe Ianis Hagi. Pe pământ. Ei îl au pe Dembele. În stratosferă!

I-a amețit pe apărătorii norvegieni. Cu el, nu știi niciodată unde se duce.

Amenință cu stângul, încerci să-l blochezi acolo, dar el se răsucește și trage imediat cu dreptul. Nici nu ai timp să reacționezi. Vezi doar mingea în plasă. 

Sau simulează cu dreptul, te păcălește, pentru că virează în cealaltă direcție și șutează cu stângul.

Ce mișcare frumoasă, Ousmane! Și cât de eficientă la golul de 1-0 pentru Franța. Foto: Imago Ce mișcare frumoasă, Ousmane! Și cât de eficientă la golul de 1-0 pentru Franța. Foto: Imago
Ce mișcare frumoasă, Ousmane! Și cât de eficientă la golul de 1-0 pentru Franța. Foto: Imago

Și noi ne minunam când îl urmăream pe Ianis Hagi bun și cu stângul, și cu dreptul. Dembele e fenomenal.

Ianis e bun pe pământ. Ousmane e bun în stratosferă.

Messi are doi rivali francezi, nu unul: Kylian - Ousmane

Hattrick cu nordicii, după alt gol cu irakienii. Patru, așa, rapid, dintr-un foc. L-a egalat pe Kylian.

Dintr-odată, Messi nu mai are un „cocoș” pe urme, ci doi! Forța albastră.

Nici toți norvegienii nu l-ar fi putut opri pe Dembele la al doilea gol. Foto: Imago Nici toți norvegienii nu l-ar fi putut opri pe Dembele la al doilea gol. Foto: Imago
Nici toți norvegienii nu l-ar fi putut opri pe Dembele la al doilea gol. Foto: Imago

Ousmane jucase 11 meciuri la două Campionate Mondiale, în 2018 și 2022. Fără gol.

Și acum, la acest turneu, după altă partidă de încălzire, sprintează irezistibil: patru în două dueluri.

D, de la Dembele. Două, două, două. LC, CM, BA!

Dembele lansează o dublă provocare în fotbalul internațional.

Prima: cine vrea Balonul meu de Aur?

Primul Balon de Aur al lui Ousmane Dembele. Foto: Imago Primul Balon de Aur al lui Ousmane Dembele. Foto: Imago
Primul Balon de Aur al lui Ousmane Dembele. Foto: Imago

A doua: visează să dubleze tot ce a câștigat cu adevărat important. Are două Ligi ale Campionilor cu PSG, una după alta.

De ce n-ar putea avea și două titluri mondiale cu Franța, 2018-2026?

De ce n-ar putea cuceri și două Baloane de Aur?

Sună amuzant. Două LC, CM, BA!

Posibile al doilea Mondial și al doilea Ballon d’Or? Foarte posibile

Este posibil al doilea triumf la World Cup? La cum joacă „Les Bleus”, nimic nu e imposibil.

Este posibil al doilea Ballon d’Or?

În 2025, a fost propulsorul Parisului în Champions. Sezonul său de vârf.

În 2026, a fost printre cei mai buni. Să nu uităm, a înscris șase goluri în ultimele patru meciuri ale Ligii, când se face diferența elitelor!

Dacă e decisiv și la titlul mondial, nimeni nu-i poate lua Balonul de Aur în acest an.

Posibil? Foarte posibil!

Campionatul Mondial franta balonul de aur OPINIE ousmane dembele
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