„Messi mi-a scris primul” Ousmane Dembele, reacție după câștigarea Balonului de Aur + diferența de puncte dintre francez și Lamine Yamal

Ousmane Dembele (28 de ani), câștigător al Balonului de Aur, a dezvăluit că Lionel Messi (38 de ani) a fost primul care l-a felicitat, după ce a cucerit cel mai râvnit trofeu individual din fotbalul mondial.

Messi este deținătorul recordului pentru cele mai multe Baloane de Aur, cu 8 astfel de distincții. A fost desemnat cel mai bun jucător al lumii în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023.

Ousmane Dembele: „Messi m-a felicitat primul”

Fost coechiper cu Dembele la Barcelona în perioada 2017 -2021, starul argentinian nu a ezitat și l-a felicitat pe francez. De altfel, jucătorul celor de la PSG a dezvăluit că și alți foști colegi i-au scris.

„Messi m-a felicitat primul, mi-a trimis un mesaj. Xavi și Luis Suarez mi-au trimis și ei felicitările lor. Toți s-au bucurat foarte mult pentru mine.

Nu am văzut videoul colegilor de la PSG, dar le-am citit mesajele. De la Achraf (n.r. Hakimi), de la Luis Enrique, de la Luis Campos, de la toţi”, a declarat Dembele, într-un interviu pentru France Football, citat de L'Equipe.

Balonul acesta de Aur este ca golul meu cu Tottenham din 2018: presez adversarul și își pierde puțin echilibrul. Recuperez mingea și este un doi contra unu. Merg singur. Împing balonul, accelerez și îl văd pe fundaș alergând ca nebunul să mă deposedeze. Îl păcălesc și marchez. Ousmane Dembele, fotbalist PSG

Ousmane Dembele, câștigător detașat al Balonului de Aur 2025

Clasamentul final al trofeului Balonul de Aur 2025 a fost făcut public de către L'Equipe, iar Ousmane Dembele, noul deținător al distincției, s-a impus la o diferență mare.

Extrema celor de la PSG a avut un avans de peste 300 de puncte față de Lamine Yamal, ocupantul locului 2, jucătorul celor de la FC Barcelona.

De reținut este că punctajele au fost acordate în funcție de 3 criterii: performanțele individuale, trofeele câștigate alături de echipele de club și cele naționale, principiul fair-play-ului.

Clasamentul final pentru Balonul de Aur 2025

Ousmane Dembélé (Franța, Paris-SG), 1 380 puncte Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona), 1 059 Vitinha (Portugalia, PSG), 703 Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), 657 Raphinha (Brazilia, FC Barcelone), 620 Achraf Hakimi (Maroc, PSG), 484 Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid), 378 Cole Palmer (Anglia, Chelsea), 211 Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris-SG), 172 Nuno Mendes (Portugalia, PSG), 171 Pedri (Spania, FC Barcelona), 124 Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, Paris-SG), 123 Harry Kane (Anglia, Bayern Munich), 112 Desire Doue (Franța, Paris-SG), 74 Viktor Gyökeres (Suedia, Sporting ), 56 Vinicius Jr. (Brazilia, Real Madrid), 51 Robert Lewandowski (Polonia, FC Barcelona), 49 Scott McTominay (Scoția, Napoli), 45 Joao Neves (Portugalia, PSG), 40 Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milano), 37 Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid), 21 Fabian Ruiz (Spania, PSG), 20 Denzel Dumfries (Olanda, Inter Milano), 20 Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 18 Declan Rice (Anglia, Arsenal), 13 Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool), 7 Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen), 5 Michael Olise (Franța, Bayern Munich), 4.

