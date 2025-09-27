Ianis Hagi revine la națională! Mircea Lucescu motivează: „Pentru asta l-am chemat” + ce spune despre Mihailă, Coman și Drăgușin

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat că Ianis Hagi (26 de ani) se va regasi în lotul definitiv al naționalei pentru meciurile cu Moldova și Austria .

. Amicalul România – Moldova se joacă, joi, 9 octombrie, de la ora 21:00.

România – Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, se va disputa duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Ianis Hagi va reveni la națională, după ce a ratat acțiunea din luna septembrie (0-3 cu Canada și 2-2 cu Cipru) pentru că nu avea echipă. Între timp, fiul „Regelui” a semnat cu Alanyaspor, iar selecționerul apelează din nou la el.

Mircea Lucescu, despre Ianis Hagi: „ L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul”

Totodată, Lucescu a venit cu detalii despre Valentin Mihăilă (25 de ani) și Florinel Coman (27 de ani).

„Am vorbit cu Mihăilă acum două zile, e în regulă. Era foarte optimist că va juca acum. I-am spus că trebuie să joace ca să poată fi chemat.

Am vorbit și cu Coman să văd care mai e situația lui acolo (n.r. la Al Gharafa), pentru că nu a jucat decât un meci de Cupă. Încerc să recuperez toți jucătorii ca să pot lua decizia cea mai bună pentru meciul cu Austria.

Am fost și la Istanbul să-l văd pe Ianis Hagi. Se simte că trei luni nu a jucat, dar a pus în joc tot ceea ce îl caracterizează și mai ales precizia paselor.

Mai are de lucrat, am și discutat cu el, are încă de recuperat din punct de vedere fizic. E în creștere, dar să nu uităm că el nu joacă de trei luni. Pregătirea care a făcut-o cu Farul a fost mai superficială, știind că nu joci nu dai absolut totul.

E un jucător extrem de util pentru echipa națională, e un jucător care iubește foarte tare echipa națională, iar asta vine de la taică-su în primul rând care a știu să-i transmită această responsabilitate și această dragoste.

Sperând că va juca meci de meci, va veni în grupul echipei naționale care are nevoie de el. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul. Nu știu în ce măsură va fi folosit, vom vedea și lucrul ăsta”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Mircea Lucescu: „Și Drăgușin era încântat că îl chemăm

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham a fost inclus pe lista preliminară după perioada îndelungată în care a fost indisponibil din cauza unei accidentări grave suferite la echipa de club, pe 30 ianuarie.

„Il Luce” a venit cu explicații și a dezvăluit care este starea de sănătate a stoperului.

„Și cu Drăgușin același lucru, am vorbit cu el, era încântat că îl chemăm. Nu cred că am să-l chem, nici Tottenham nu a fost foarte disponibilă să-l lase. El mai are nevoie de încă o lună pentru a putea reveni.

El ar vrea să vină, dar ceilalți ne-au atras atenția că ar fi mai bine să rămână să se antreneze acolo în perioada asta de întrerupere”, a concluzionat selecționerul pentru sursa citată.

Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

