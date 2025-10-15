Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane +13 foto
Ousmane Dembele
Campionate

Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 19:22
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 19:22
  • Ousmane Dembele (28 de ani) intenționează să ceară o mărire de salariu la PSG, după performanțele din sezonul anterior, încununate cu ridicarea Balonului de Aur.
  • PSG caută însă o cale de mijloc în privința cerințelor sale, având pe masă mai multe contracte ale unor jucători importanți de la club, pe care trebuie să le rezolve.

Dembele a fost unul dintre cei mai importanți oameni din formația lui Luis Enrique în sezonul precedent, iar cerințele sale financiare cresc odată cu performanța.

Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”
Citește și
Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”
Citește mai mult
Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”

Ousmane Dembele vrea un salariu mai mare la PSG

Starul lui PSG are în plan să negocieze o mărire de salariu din partea din campioanei Europei, odată cu reușitele avute în tricoul parizienilor.

Agentul și reprezentanții săi ar fi deschis deja subiectul negocierilor încă din seara decernării Balonului de Aur, informează l'Equipe, potrivit sport.es.

Clubul rămâne precaut și caută să ajungă la un numitor comun cu fotbalistul, fără depășească anumite limite financiare mai ales că trebuie să rezolve și alte contracte ale altor jucători, precum Bradley Barcola, Willian Pacho și Mahamadou Mayulu.

Dembele încasează în prezent puțin peste 15 milioane de euro anual, adică puțin peste jumătate din salariile pe care Neymar și Lionel Messi le aveau când jucau la PSG.

FOTO. Ousmane Dembele și Lamine Yamal la Gala Balonului de Aur

Lamine Yamal l-a felicitat pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: Imago)
Lamine Yamal l-a felicitat pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: Imago)

Galerie foto (13 imagini)

Lamine Yamal a mers să-l felicite pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: captură X) Lamine Yamal a mers să-l felicite pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: captură X) Lamine Yamal a mers să-l felicite pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: captură X) Lamine Yamal a mers să-l felicite pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: captură X) Lamine Yamal a mers să-l felicite pe Ousmane Dembele, noul Balon de Aur (foto: captură X)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Deși campioana Franței și-a îmbunătățit încasările după sezonul trecut, scăderea veniturilor din drepturile TV limitează cheltuielile clubului, mai susține sursa citată.

În plus, conducerea încearcă să respecte cu strictețe regulile fair-play-ului financiar impuse UEFA și să evite posibilele sancțiuni.

Citește și

Pogba mai are de așteptat Francezul s-a accidentat la antrenament. Când ar putea reveni pe gazon
Campionate
18:19
Pogba mai are de așteptat Francezul s-a accidentat la antrenament. Când ar putea reveni pe gazon
Citește mai mult
Pogba mai are de așteptat Francezul s-a accidentat la antrenament. Când ar putea reveni pe gazon
Cupa Messi  Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian  » Barcelona și Inter Milano, printre participante
Diverse
17:44
Cupa Messi Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian » Barcelona și Inter Milano, printre participante
Citește mai mult
Cupa Messi  Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian  » Barcelona și Inter Milano, printre participante

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
balonul de aur PSG ousmane dembele performante marire de salariu
Știrile zilei din sport
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Superliga
15.10
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Citește mai mult
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
|
15.10
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Citește mai mult
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Superliga
15.10
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Superliga
15.10
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Citește mai mult
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:45
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
23:18
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
22:29
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nationala
15.10
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit”, în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Citește mai mult
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Superliga
15.10
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Citește mai mult
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Campionate
15.10
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Citește mai mult
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Diverse
15.10
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Citește mai mult
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 18 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share