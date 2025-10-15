Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane

Ousmane Dembele (28 de ani) intenționează să ceară o mărire de salariu la PSG, după performanțele din sezonul anterior, încununate cu ridicarea Balonului de Aur.

PSG caută însă o cale de mijloc în privința cerințelor sale, având pe masă mai multe contracte ale unor jucători importanți de la club, pe care trebuie să le rezolve.

Dembele a fost unul dintre cei mai importanți oameni din formația lui Luis Enrique în sezonul precedent, iar cerințele sale financiare cresc odată cu performanța.

Ousmane Dembele vrea un salariu mai mare la PSG

Starul lui PSG are în plan să negocieze o mărire de salariu din partea din campioanei Europei, odată cu reușitele avute în tricoul parizienilor.

Agentul și reprezentanții săi ar fi deschis deja subiectul negocierilor încă din seara decernării Balonului de Aur, informează l'Equipe, potrivit sport.es.

Clubul rămâne precaut și caută să ajungă la un numitor comun cu fotbalistul, fără depășească anumite limite financiare mai ales că trebuie să rezolve și alte contracte ale altor jucători, precum Bradley Barcola, Willian Pacho și Mahamadou Mayulu.

Dembele încasează în prezent puțin peste 15 milioane de euro anual, adică puțin peste jumătate din salariile pe care Neymar și Lionel Messi le aveau când jucau la PSG.

FOTO. Ousmane Dembele și Lamine Yamal la Gala Balonului de Aur

Deși campioana Franței și-a îmbunătățit încasările după sezonul trecut, scăderea veniturilor din drepturile TV limitează cheltuielile clubului, mai susține sursa citată.

În plus, conducerea încearcă să respecte cu strictețe regulile fair-play-ului financiar impuse UEFA și să evite posibilele sancțiuni.

