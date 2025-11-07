Golul sezonului! VIDEO. Mijlocașul de la U Cluj a șocat apărarea lui Metaloglobus cu șut fabulos de la 30 de metri! Nu mai marcase de 7 luni

U CLUJ - METALOGLOBUS. Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul „studenților”, a marcat un gol superb în prima repriză a partidei de pe Cluj Arena.

Universitatea Cluj și Metaloglobus au deschis etapa #16 din Liga 1, prima din returul sezonului regular.

U CLUJ - METALOGLOBUS. Ovidiu Bic, reușită spectaculoasă pe Cluj Arena

În minutul 38, atunci când Universitatea conducea cu 2-0, Ovidiu Bic a reușit un gol de excepție.

Mijlocașul trupei lui Bergodi a șutat puternic, de la aproximativ 30 de metri, reușind să îl lase fără reacție pe portarul Gavrilaș.

După un atac început pe partea dreaptă, Macalou a combinat cu El Sawy la marginea careului lui Metaloglobus, dar apărarea bucureștenilor a reușit să respingă balonul până la Bic, care a făcut o preluare scurtă și a șutat imparabil de la 30 de metri. Mingea a trosnit și bara transversală înainte de a intra în poartă.

Reușita din partida cu Metaloglobus este prima pentru Ovidiu Bic în acest sezon. Ultimul său gol a fost în partida cu Rapid, pe 19 aprilie, în play-off-ul sezonului trecut.

