„A dat-o în obrăznicie” Finanțatorul FCSB a dezvăluit salariul uriaș cerut de Louis Munteanu pentru a semna: „M-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a făcut dezvăluiri despre negocierile pe care le-a purtat direct cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj.

Becali a discutat cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, și ar fi ajuns la un acord pentru ca Munteanu și Lindon Emerllahu să ajungă la FCSB în această iarnă.

Discuțiile s-au complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, dorindu-și să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB.

Gigi Becali, despre negocierile cu Louis Munteanu: „Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase?!”

Patronul campioanei a dezvăluit suma imensă pe care a solicitat-o atacantul echipei naționale.

„Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Era 99%, tot, tot, tot. (...) L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare.

Mi-a zis: «Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract». I-am zis: «Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase»”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Nu se supăra Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Puteam să fac cum am făcut cu Tănase. A luat un milion anul trecut. Facilități de premiere. Dacă Tănase a cerut 35.000 de euro și i-am zis că de 30.000 de euro nu sar. Gigi Becali, finanțator FCSB

Louis Munteanu l-a șocat pe Becali: „ Mi-a plăcut tupeul lui, dar apoi a ajuns la obrăznicie”

Patronul de la FCSB a oferit detalii suplimentare despre discuția cu Munteanu, dezvăluind ce l-a șocat la atacantul de la CFR Cluj.

„Încă nu sar de 30.000 de euro pe lună la FCSB. Olaru are salariu de 20.000 de euro salariu. Dacă vrei 31.000 de euro nu îți dau, baremul e de 30.000. În următorii ani trebuie să ajungem la 40.000 de euro lunar. Trebuie să urcăm niște trepte.

Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie.

Mi-a zis: «Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos». Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”, a mai adăugat Gigi Becali.

Mie mi-a plăcut tupeul lui, dar după a ajuns la obrăznicie. Când un fotbalist are tupeu e bine, că are tupeu și la gol, dar să nu sară linia. A căzut în obrăznicie. Ca atare, când un jucător e obraznic el nici fotbal nu va juca. Gigi Becali, finanțator FCSB

