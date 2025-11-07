„A dat-o în obrăznicie” Finanțatorul FCSB a dezvăluit salariul uriaș  cerut de Louis Munteanu pentru a semna: „M-a bufnit râsul și i-am închis telefonul” +41 foto
Louis Munteanu FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„A dat-o în obrăznicie” Finanțatorul FCSB a dezvăluit salariul uriaș cerut de Louis Munteanu pentru a semna: „M-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 18:34
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 18:37
  • Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a făcut dezvăluiri despre negocierile pe care le-a purtat direct cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj.

Becali a discutat cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, și ar fi ajuns la un acord pentru ca Munteanu și Lindon Emerllahu să ajungă la FCSB în această iarnă.

Discuțiile s-au complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, dorindu-și să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB.

„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut
Citește și
„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut
Citește mai mult
„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut

Gigi Becali, despre negocierile cu Louis Munteanu: „Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase?!”

Patronul campioanei a dezvăluit suma imensă pe care a solicitat-o atacantul echipei naționale.

„Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Era 99%, tot, tot, tot. (...) L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare.

Mi-a zis: «Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract». I-am zis: «Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase»”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Nu se supăra Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Puteam să fac cum am făcut cu Tănase. A luat un milion anul trecut. Facilități de premiere. Dacă Tănase a cerut 35.000 de euro și i-am zis că de 30.000 de euro nu sar. Gigi Becali, finanțator FCSB

Louis Munteanu l-a șocat pe Becali: „Mi-a plăcut tupeul lui, dar apoi a ajuns la obrăznicie”

Patronul de la FCSB a oferit detalii suplimentare despre discuția cu Munteanu, dezvăluind ce l-a șocat la atacantul de la CFR Cluj.

„Încă nu sar de 30.000 de euro pe lună la FCSB. Olaru are salariu de 20.000 de euro salariu. Dacă vrei 31.000 de euro nu îți dau, baremul e de 30.000. În următorii ani trebuie să ajungem la 40.000 de euro lunar. Trebuie să urcăm niște trepte.

Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie.

Mi-a zis: «Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos». Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”, a mai adăugat Gigi Becali.

Mie mi-a plăcut tupeul lui, dar după a ajuns la obrăznicie. Când un fotbalist are tupeu e bine, că are tupeu și la gol, dar să nu sară linia. A căzut în obrăznicie. Ca atare, când un jucător e obraznic el nici fotbal nu va juca. Gigi Becali, finanțator FCSB

FOTO. Imagini de la Dinamo - CFR Cluj 2-1

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

 LIVE   Petrolul se duelează cu Oțelul, în etapa #16 din Liga 1 » Dinamo și Rapid evoluează tot astăzi
Superliga
14:30
LIVE Petrolul se duelează cu Oțelul, în etapa #16 din Liga 1 » Dinamo și Rapid evoluează tot astăzi
Citește mai mult
 LIVE   Petrolul se duelează cu Oțelul, în etapa #16 din Liga 1 » Dinamo și Rapid evoluează tot astăzi
Arestat în Dubai și extrădat  Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii
Alte sporturi
18:11
Arestat în Dubai și extrădat Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii
Citește mai mult
Arestat în Dubai și extrădat  Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
CFR Cluj gigi becali negocieri fcsb louis munteanu
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share