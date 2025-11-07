Arestat în Dubai și extrădat  Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii
Arestat în Dubai și extrădat Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii

Publicat: 07.11.2025, ora 18:11
  • Antonio Brown (37 de ani), fost jucător în NFL, a fost arestat pentru tentativă de omor. Acesta era căutat de Poliție din luna iunie și a fost extrădat deja în SUA.

Sportivul american este acuzat că a împușcat un bărbat cu care avusese anterior un conflict.

Antonio Brown, arestat pentru tentativă de omor

Dat în urmărire internațională de câteva luni, Brown a fost reținut de autoritățile din Dubai și a fost extrădat în Statele Unite săptămâna aceasta.

Conform as.com, fostul jucător ar fi împușcat de două ori un bărbat după o gală de box organizată la Miami, pe 16 mai, după cum se arată în mandatul de arestare.

Victima a depus ulterior plângere penală pe numele fostului jucător de fotbal american, iar autoritățile l-au acuzat de tentativă de omor.

În urma unei anchete privind incidentul din luna mai, poliția a emis în iunie un mandat de arestare în care se susținea că Brown a luat arma unui agent de pază și a tras două focuri asupra unui bărbat cu care se certase cu puțin timp înainte.

La momentul respectiv nu s-au efectuat arestări și nu s-au raportat răniți.

Brown, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut de poliție la momentul incidentului, înainte de a fi eliberat.

„Am fost atacat de mai multe persoane care au încercat să-mi fure bijuteriile și să-mi provoace leziuni fizice”, a afirmat Brown într-o postare pe rețelele de socializare, la momentul respectiv.

„Poliția m-a reținut temporar până când a aflat versiunea mea, apoi m-a eliberat. M-am dus acasă în acea seară și nu am fost arestat.”

Brown riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare și o amendă de aproximativ 10.000 de dolari.

Antonio Brown a avut mai multe probleme cu legea în trecut

De-a lungul carierei sale, fostul sportiv a fost implicat în mai multe controverse, fiind acuzat inclusiv de violență domestică.

De asemenea, Brown a fost în centrul unui alt scandal în 2021, atunci când și-a dat jos echipamentul și a alergat pe teren în timpul meciului dintre Tampa Bay Buccaneers și New York Jets.

Din cauza acestui gest, Antonio Brown a fost dat afară de cei de la Tampa Bay Buccaneers, fiind și ultima sa experiență în fotbalul american profesionist.

În cariera sa, Antonio Brown a mai evoluat pentru Pittsburg Steelers, Oakland Raiders și New England Patriots.

