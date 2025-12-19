„Ne-am făcut-o cu mâna noastră” Emil Săndoi, critici dure după AEK - U Craiova 3-2: „Parcă ne-am bramburit de tot!”

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Emil Săndoi (60 de ani), fost jucător și antrenor al oltenilor, a vorbit despre înfrângerea care a dus la eliminarea echipei din Bănie din Conference League.

Emil Săndoi (60 de ani), fost jucător și antrenor al oltenilor, a vorbit despre înfrângerea care a dus la eliminarea echipei din Bănie din Conference League. Săndoi a analizat jocul echipei lui Coelho (45 de ani) și a evidențiat impactul negativ al anumitor jucători intrați pe parcurs.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Emil Săndoi: „Jucătorii care au intrat, au venit cu minusuri”

„Incredibil! Parcă toată conjunctura atât de nefavorabilă, și celelalte rezultate. KuPS, în 10 oameni, scoate egal cu Crystal Palace. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele 10 minute, dar parcă ne-am bramburit de tot.

Exceptând neșansa celorlalte rezultate, parcă și noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Jucătorii care au intrat pe parcurs nu au venit cu plusuri, au intrat cu minusuri. Și la golul 2 e o zonă pe care trebuie să o acopere, e centrare din parte opusă. Automat cobori în marcaj. jucătorul respectiv a venit singur pe 6 metri și a dat gol cu capul.

La penalty, nu faci atac decisiv acolo. Cum să faci atac decisiv? Îți ia fața și încerci să lovești. Păi ce putea să facă ăla? Nu-mi explic așa greșeli. Unii dintre jucătorii care au intrat pe parcurs... Când intri, trebuie să ai o responsabilitate mult mai mare la acest nivel. Vedeți ce înseamnă, te pedepsesc imediat. Aici nu-mi explic.

Poate mi-o explic, dar fiind antrenor nu pot să spun prea multe. Îmi pare rău, au fost ocazii de ambele părți”, a declarat Săndoi, conform gsp.ro.

Apropo de cadoul făcut în ultimul minut. Mă uitam la 2-0 pentru noi, a fost o centrare din lateral, a fost Assad care a tăiat foarte bine scurtul și a șutat pe poartă, iar Vida a blocat un gol ca și făcut. Ăla știe să blocheze un gol ca și făcut, iar noi le facem cadou un penalty. Păcat, a fost o șansă enormă căreia i-am dat cu piciorul. Nici nu mai știu ce să zic în tensiunea asta, nu am mai contabilizat arbitrajul. Emil Săndoi

Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

