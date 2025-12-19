„Ne-am făcut-o cu mâna noastră” Emil Săndoi, critici dure după AEK - U Craiova 3-2: „Parcă ne-am bramburit de tot!”

- AEK Atena - U Craiova 3-2. Emil Săndoi (60 de ani), fost jucător și antrenor al oltenilor, a vorbit despre înfrângerea care a dus la eliminarea echipei din Bănie din Conference League.
- Săndoi a analizat jocul echipei lui Coelho (45 de ani) și a evidențiat impactul negativ al anumitor jucători intrați pe parcurs.
Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.
AEK Atena - U Craiova 3-2. Emil Săndoi: „Jucătorii care au intrat, au venit cu minusuri”
„Incredibil! Parcă toată conjunctura atât de nefavorabilă, și celelalte rezultate. KuPS, în 10 oameni, scoate egal cu Crystal Palace. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele 10 minute, dar parcă ne-am bramburit de tot.
Exceptând neșansa celorlalte rezultate, parcă și noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Jucătorii care au intrat pe parcurs nu au venit cu plusuri, au intrat cu minusuri. Și la golul 2 e o zonă pe care trebuie să o acopere, e centrare din parte opusă. Automat cobori în marcaj. jucătorul respectiv a venit singur pe 6 metri și a dat gol cu capul.
La penalty, nu faci atac decisiv acolo. Cum să faci atac decisiv? Îți ia fața și încerci să lovești. Păi ce putea să facă ăla? Nu-mi explic așa greșeli. Unii dintre jucătorii care au intrat pe parcurs... Când intri, trebuie să ai o responsabilitate mult mai mare la acest nivel. Vedeți ce înseamnă, te pedepsesc imediat. Aici nu-mi explic.
Poate mi-o explic, dar fiind antrenor nu pot să spun prea multe. Îmi pare rău, au fost ocazii de ambele părți”, a declarat Săndoi, conform gsp.ro.
Apropo de cadoul făcut în ultimul minut. Mă uitam la 2-0 pentru noi, a fost o centrare din lateral, a fost Assad care a tăiat foarte bine scurtul și a șutat pe poartă, iar Vida a blocat un gol ca și făcut. Ăla știe să blocheze un gol ca și făcut, iar noi le facem cadou un penalty. Păcat, a fost o șansă enormă căreia i-am dat cu piciorul. Nici nu mai știu ce să zic în tensiunea asta, nu am mai contabilizat arbitrajul. Emil Săndoi
Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.
AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.
Galerie foto (14 imagini)
Rezultatele Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
- U Craiova - Sparta Praga 1-2
- AEK Atena - U Craiova 3-2
Clasamentul grupei Conference League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Strasbourg
|6
|16
|2. Rakow
|6
|14
|3. AEK Atena
|6
|16
|4. Sparta Praga
|6
|13
|5. Rayo Vallecano
|6
|13
|6. Shaktar
|6
|13
|7. Mainz
|6
|13
|8. AEK Larnaca
|6
|12
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Lausanne
|6
|11
|10. Crystal Palace
|6
|10
|11. Lech Poznan
|6
|10
|12. Samsunspor
|6
|10
|13. Celje
|6
|10
|14. AZ Alkmaar
|6
|10
|15. Fiorentina
|6
|9
|16. Rijeka
|6
|9
|17. Jagiellonia
|6
|9
|18. Omonia
|6
|8
|19. Noah
|6
|8
|20. Drita
|6
|8
|21. KuPS
|6
|7
|22. Shkendija
|6
|7
|23. Zrinjski
|6
|7
|24. Sigma Olomouc
|6
|7
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. U Craiova
|6
|7
|26. Lincoln Red Imps
|6
|7
|27. Dinamo Kiev
|6
|6
|28. Legia
|6
|6
|29. Slovan Bratislava
|6
|6
|30. Breidablik
|6
|5
|31. Shamrock Rovers
|6
|4
|32. Hacken
|6
|3
|33. Hamrun
|6
|3
|34. Shelbourne
|6
|2
|35. Aberdeen
|6
|2
|36. Rapid Viena
|6
|1