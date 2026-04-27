„Nici lotul nu l-ar fi prins!” Olimpiu Moruțan, criticat dur după meciul cu Dinamo: „Alt jucător nu ar fi avut atâtea șanse”

DINAMO - RAPID 3-1. Ovidiu Herea (41 de ani), fost mijlocaș al giuleștenilor, consideră că Olimpiu Moruțan (27 de ani) a beneficiat de multe oportunități la echipa alb-vișinie, în ciuda evoluțiilor modeste.

Mijlocașul nu a reușit încă să se impună la Rapid după transferul din iarna acestui an. În cele 15 meciuri jucate, a oferit trei pase decisive, dintre care una singură în play-off. În meciul cu Dinamo a jucat 65 de minute, fiind înlocuit de Danile Paraschiv.

„Şansele pe care le-a avut Moruţan la Rapid nu cred că le-ar fi avut alt fotbalist. A venit pe cai mari, este un jucător de echipa naţională. Salariu mare şi aşteptările pe care le aveam cu toţii de la el.

Cred că, dacă ar fi venit un alt jucător, după 2-3 meciuri jucate la nivelul pe care l-a avut Moruţan, cred că nici lotul nu l-ar fi prins.

Lui i s-au dat foarte multe şanse. Rapidul a sperat ca Moruţan să-şi revină, pentru că avea nevoie de acel jucător care să-ţi facă diferenţa. În ultimii ani, la Rapid a lipsit acel jucător.

A trăit un pic prin Dobre. E prea puţin pentru o echipă care vrea să câştige campionatul”, a declarat Ovidiu Herea, conform orangesport.ro.

FOTO. Dinamo - Rapid 3-1

Fost jucător la U Cluj, FC Botoșani, FCSB, Moruțan a fost transferat de clubul turc Galatasaray de la FCSB în vara anului 2021, pentru 4,1 milioane de euro.

Ulterior, acesta a mai evoluat pentru Ankaragucu, Pisa și Aris Salonic, înainte de a ajunge la Rapid.

2 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului, conform transfermarkt.com

