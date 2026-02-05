„Nimeni nu a câștigat nimic!”  Pavel Badea , după decizia Curții de Apel cu privire la palmaresul Universității Craiova: „Nu există așa ceva!”
Pavel Badea FOTO: Sport Pictures
„Nimeni nu a câștigat nimic!” Pavel Badea, după decizia Curții de Apel cu privire la palmaresul Universității Craiova: „Nu există așa ceva!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 20:54
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 21:52
  • Pavel Badea (58 de ani), directorul executiv de la CS Universitatea Craiova, a comentat decizia Curții de Apel Timișoara, în care palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” se întoarce la forma recunoscută în 2017.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat astăzi, 5 februarie 2026, decizia în dosarul controversat privind palmaresul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Ca urmare a acestei decizii, se revine la situația din 2017, când palmaresul era atribuit FC U Craiova SA, echipa dezafiliată în 2011 și intrată ulterior în faliment.

Pavel Badea, după decizia Curții de Apel Timișoara: „Nu a câștigat nimeni nimic!”

Oficialul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a declarat că nimeni nu se poate declara învingător ca urmare a acestui proces, urmând ca oficialii olteni să aștepte o decizie la rejudecare.

„Nu a câștigat nimeni nimic! Nu există așa ceva! Palmaresul este în prezent supus rejudecării. Instanța s-a pronunțat dacă se va mai judeca o dată și urmează rejudecarea.

În prezent, instanța decide dacă se va judeca cererea făcută de ai noștri, din ceea ce am înțeles de la avocați.

Este vorba de palmaresul din 1991. Clubul Sportiv Universitatea Craiova a desfășurat jumătate din campionat pe CS Universitatea Craiova.

Noi am cerut să ni se atribuie acel campionat și cupa (n.r. - din sezonul 1990 - 1991), celelalte (n.r. - Cupa României din ediția 1992-1993) aparțin clubului care și-a desfășurat activitatea cu sursă extrabugetară (n.r. - se referă la clubul privat).

Acestea aparțin entității care a fost și nu au fost preluate la Minister”, a declarat Pavel Badea, conform gsp.ro.

Pavel Badea: „Am avut opoziție din partea unei familii”

„Nimeni nu a câștigat nimic și nimeni nu poate emite pretenții asupra palmaresului unui club dacă este de drept public.

Se va judeca în continuare, iar instanța va decide cui va fi atribuit palmaresul sau, mai bine zis, dacă va fi atribuit la CS Universitatea Craiova. Noi am avut o opoziție din partea unei familii (n.r. Mititelu)”, a mai spus Pavel Badea.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

  • De 4 ori campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991
  • De 8 ori câștigătoare a Cupei României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021
  • Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021
  • Semifinalistă a Cupei UEFA: 1982-1983
  • Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri:

  • Este prima echipă  din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)
  • Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)
  • Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

Istoricul procesului de 12 ani

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul „Științei” clubului condus de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în iunie 2025 magistrații au casat sentința și au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

Litigiul privind palmaresul a început în 2014, ca urmare a disputelor dintre FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale, casări și rejudecări.

