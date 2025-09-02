Refuzat de Real Madrid Acum e star la Barcelona, dar a fost trimis acasă de „galactici”: „Mi-au spus că nu sunt la nivelul așteptărilor”

Pedri (22 de ani), mijlocașul celor de la Barcelona, a vorbit despre momentul în care ar fi putut ajunge la Real Madrid.

Fotbalistul s-a impus încă de la o vârstă fragedă în primul „11” al formației catalane, devenind unul dintre cei mai buni mijlocași ai planetei.

Pedri, despre momentul în care a fost respins de Real Madrid: „ Mi-au spus că nu sunt la nivelul așteptărilor”

Fotbalistul spaniol a acordat un interviu presei spaniole, chiar în cantonamentul selecționatei iberice. Acesta a vorbit despre momentul în care cei de la Real Madrid l-au respins, în copilărie.

„Când am susținut probele la Valdebebas (n.r. baza de pregătire a „galacticilor”) a fost ciudat. Mi-au spus că nu sunt la nivelul așteptărilor și m-au trimis acasă” , a declarat Pedri, pentru marca.com.

Pedri și-a făcut junioratul la academiile celor de la Tagueste, Laguna și Las Palmas, iar la ultima și-a făcut și debutul la seniori.

140 de milioane de euro este cota lui Pedri, conform Transfermarkt

Deși este încă foarte tânăr, Pedri a devenit rapid un jucător exponențial în naționala Spaniei, selecționată alături de care a triumfat la Euro 2024.

De asemenea, alături de Barcelona, Pedri a cucerit 6 trofee: două campionate, două cupe și două supercupe.

