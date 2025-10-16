Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul
Jucătorii Surinamului dansează FOTO: Captură - X @Seergiot3ck
Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul

  • Fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul jucătorilor din naționala Surinamului, dar fără succes.
  • Fotbaliștii au răspuns cu umor, au ieșit în fața hotelului și au dansat pe muzica pe care fanii adverși o dăduseră la maxim în boxe.
  • Cele două naționale luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Suporterii naționalei statului Panama au încercat o strategie des folosită de a-i ține treji pe jucătorii din Surinam.

Treziți de fanii din Panama, jucătorii Surinamului au dansat în fața hotelului

Surpriză însă. Metoda de a-i dezechilibra pe adversari nu a funcționat. Surinamezii au ieșit în fața hotelului și au dansat pe muzica pusă în boxe de ultrași.

Au fluturat steaguri, s-au distrat, iar imaginile cu ei au făcut înconjurul internetului.

Panama - Surinam 1-1. Gazdele au obținut egalarea în prelungiri

În minutul 12, Panama a avut prima ocazie a partidei, când Fajardo a trimis un voleu pe lângă poarta oaspeților.

Replica Surinamului a sosit nouă minute mai târziu când Becker, aflat în flancul drept, i-a pasat în centrul careului lui Richonell Margaret. Extrema a șutat la colțul stâng și a marcat.

Carasquilla a ratat o ocazie mare în minutul 29, când a primit o centrare de Rodriguez. Mijlocașul din Panama a reluat mingea puțin peste poarta apărată de Vaessen.

În minutul 40, Chery a deviat o centrare către Becker, care a lovit bara porții panamezilor, din 6 metri.

În repriza secundă, Carasquilla și Andrade au încercat să restabilească egalitatea, dar Vaessen s-a opus.

Efortul gazdelor a fost răsplătit în al șaselea minut de prelungiri, când Ismael Diaz a reluat în poartă o centrare expediată spre prima bară a porții Surinamului.

Rezultatul duelului direct le menține pe cele două naționale la egalitate în vârful ierarhiei Grupei A preliminare din America Centrală și de Nord.

Deși au un golaveraj asemănător, Surinam este lider întrucât a marcat mai multe goluri.

Clasamentul Grupei A

Poziție/EchipăMeciuri Jucate (Golaveraj)Punctaj
1. Surinam4 (4-3)6
2. Panama4 (3-2)6
3. Guatemala4 (3-3)5
4. El Salvador4 (2-4)3

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
