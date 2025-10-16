Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul

Fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul jucătorilor din naționala Surinamului, dar fără succes.

Fotbaliștii au răspuns cu umor, au ieșit în fața hotelului și au dansat pe muzica pe care fanii adverși o dăduseră la maxim în boxe.

Cele două naționale luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Suporterii naționalei statului Panama au încercat o strategie des folosită de a-i ține treji pe jucătorii din Surinam.

Citește și Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM Citește mai mult Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM

Treziți de fanii din Panama, jucătorii Surinamului au dansat în fața hotelului

Surpriză însă. Metoda de a-i dezechilibra pe adversari nu a funcționat. Surinamezii au ieșit în fața hotelului și au dansat pe muzica pusă în boxe de ultrași.

Au fluturat steaguri, s-au distrat, iar imaginile cu ei au făcut înconjurul internetului.

Panama fans rocked up to the Suriname hotel last night with a HUGE sound system, ready to disturb their rest ahead of today's World Cup qualification match.



Suriname's players came down & joined the festivities, dancing to the music & waving their flagpic.twitter.com/qvqcysP5oI — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) October 14, 2025

Panama - Surinam 1-1 . Gazdele au obținut egalarea în prelungiri

În minutul 12, Panama a avut prima ocazie a partidei, când Fajardo a trimis un voleu pe lângă poarta oaspeților.

Replica Surinamului a sosit nouă minute mai târziu când Becker, aflat în flancul drept, i-a pasat în centrul careului lui Richonell Margaret. Extrema a șutat la colțul stâng și a marcat.

Carasquilla a ratat o ocazie mare în minutul 29, când a primit o centrare de Rodriguez. Mijlocașul din Panama a reluat mingea puțin peste poarta apărată de Vaessen.

În minutul 40, Chery a deviat o centrare către Becker, care a lovit bara porții panamezilor, din 6 metri.

În repriza secundă, Carasquilla și Andrade au încercat să restabilească egalitatea, dar Vaessen s-a opus.

Efortul gazdelor a fost răsplătit în al șaselea minut de prelungiri, când Ismael Diaz a reluat în poartă o centrare expediată spre prima bară a porții Surinamului.

Rezultatul duelului direct le menține pe cele două naționale la egalitate în vârful ierarhiei Grupei A preliminare din America Centrală și de Nord.

Deși au un golaveraj asemănător, Surinam este lider întrucât a marcat mai multe goluri.

Clasamentul Grupei A

Poziție/Echipă Meciuri Jucate (Golaveraj) Punctaj 1. Surinam 4 (4-3) 6 2. Panama 4 (3-2) 6 3. Guatemala 4 (3-3) 5 4. El Salvador 4 (2-4) 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport