Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul

- Fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul jucătorilor din naționala Surinamului, dar fără succes.
- Fotbaliștii au răspuns cu umor, au ieșit în fața hotelului și au dansat pe muzica pe care fanii adverși o dăduseră la maxim în boxe.
- Cele două naționale luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Suporterii naționalei statului Panama au încercat o strategie des folosită de a-i ține treji pe jucătorii din Surinam.
Treziți de fanii din Panama, jucătorii Surinamului au dansat în fața hotelului
Surpriză însă. Metoda de a-i dezechilibra pe adversari nu a funcționat. Surinamezii au ieșit în fața hotelului și au dansat pe muzica pusă în boxe de ultrași.
Au fluturat steaguri, s-au distrat, iar imaginile cu ei au făcut înconjurul internetului.
Panama - Surinam 1-1. Gazdele au obținut egalarea în prelungiri
În minutul 12, Panama a avut prima ocazie a partidei, când Fajardo a trimis un voleu pe lângă poarta oaspeților.
Replica Surinamului a sosit nouă minute mai târziu când Becker, aflat în flancul drept, i-a pasat în centrul careului lui Richonell Margaret. Extrema a șutat la colțul stâng și a marcat.
Carasquilla a ratat o ocazie mare în minutul 29, când a primit o centrare de Rodriguez. Mijlocașul din Panama a reluat mingea puțin peste poarta apărată de Vaessen.
În minutul 40, Chery a deviat o centrare către Becker, care a lovit bara porții panamezilor, din 6 metri.
În repriza secundă, Carasquilla și Andrade au încercat să restabilească egalitatea, dar Vaessen s-a opus.
Efortul gazdelor a fost răsplătit în al șaselea minut de prelungiri, când Ismael Diaz a reluat în poartă o centrare expediată spre prima bară a porții Surinamului.
Rezultatul duelului direct le menține pe cele două naționale la egalitate în vârful ierarhiei Grupei A preliminare din America Centrală și de Nord.
Deși au un golaveraj asemănător, Surinam este lider întrucât a marcat mai multe goluri.
Clasamentul Grupei A
|Poziție/Echipă
|Meciuri Jucate (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Surinam
|4 (4-3)
|6
|2. Panama
|4 (3-2)
|6
|3. Guatemala
|4 (3-3)
|5
|4. El Salvador
|4 (2-4)
|3