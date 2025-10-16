„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul echipei Dinamo, susține că a simțit cea mai mare presiune pe stadionul celor de la Oțelul Galați.

Pe terenul celor de la Oțelul, tehnicianul croat nu a reușit să obțină nicio victorie. În trei meciuri disputate, o singură partidă a fost încheiată la egalitate, 1-1, iar Dinamo a pierdut în două rânduri.

Zeljko Kopic, despre stadioanele unde a simțit cea mai mare presiune: „Nu este ușor să joci acolo”

Kopic sunsține că Dinamo a avut o misiune dificilă și pe stadioanele celor de la FC Botoșani și Poli Iași, alte două echipe din zona Moldovei.

„Galați. Galați, cred. A fost foarte dificil de jucat acolo. Pe fiecare stadion este multă presiune.

Acum, Poli Iași este în liga secundă, dar nu este ușor să joci acolo. Nu este ușor să joci nici la Botoșani, nici la Galați, cum am spus.

Sunt multe stadioane în care nivelul de energie este foarte ridicat atunci când vine Dinamo”, a declarat Kopic, potrivit gsp.ro.

2-1 a fost scorul meciului Oțelul Galați - Dinamo București din etapa #3. Singura înfrângere suferită de „câini” în acest sezon al Ligii 1

Zeljko Kopic militează ca Dinamo să joace pe Arena Națională

Zeljko Kopic consideră că Dinamo trebuie să evolueze pe Arena Națională, deși mutarea de pe „Arcul de Triumf” a fost dificilă pentru „câini”.

„Pentru mine, când a trebuit să vorbim despre unde să jucăm, am știut că nu putem avea același nivel de rezultate pe Arena Națională ca pe «Arcul de Triumf». Dar ideea mea a fost să ne adaptăm la jucători. Să pregătim totul pentru acest sezon.

Pentru mine, Dinamo trebuie să joace pe cel mai bun stadion, la cel mai înalt nivel, pentru a vedea calitatea jucătorilor și a antrenorilor. Partea de sezon regulat a fost excelentă pe «Arcul de Triumf».

După aceea, decizia a fost să ne adaptăm la Arena Națională. Și de acum încolo, pentru mine este firesc să jucăm numai pe Arenă”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo București s-a mutat pe „Arc” în vara anului 2022, după ce echipa a retrogradat pentru prima dată în istorie. În prezent, echipa pregătită de Zeljko Kopic își dispută meciurile de acasă pe Arena Națională.

