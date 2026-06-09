Sfat pentru Florinel Coman Adrian Ilie are un mesaj pentru jucătorul dorit de FCSB: „E foarte important” +9 foto
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Sfat pentru Florinel Coman Adrian Ilie are un mesaj pentru jucătorul dorit de FCSB: „E foarte important”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 09:39
  • Adrian Ilie (52 de ani) consideră că Florinel Coman (28 de ani), care joacă în Qatar, la Al-Gharafa, nu ar trebui să revină în Liga 1, unde este dorit de FCSB.
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Deși mai are un an de contract cu formația qatareză, Florinel Coman a dezvăluit că vrea să plece de la echipă, după două sezoane.

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Adrian Ilie, despre potențiala revenire a lui Coman în Liga 1: „Trebuie să stea afară să joace”

Adrian Ilie îl sfătuiește pe Florinel Coman să joace în continuare în străinătate. Cu toate acestea, „Cobra” consideră că decizia finală îi aparține fotbalistului.

Nu îl văd (n.r. - să revină în Liga 1). Trebuie să stea afară să joace. Poate să meargă împrumut. Eu îl sfătuiesc să meargă să joace în străinătate. Campionatul intern îl cunoaște deja. Eu nu sunt adeptul jucătorilor români care se întorc.

Mai degrabă îi apreciez pe cei de 18-19 ani, care trebuie să vină aici să joace și să capete experiență. El o să decidă. Poate impresarul lui va găsi o soluție și va merge tot afară din țară.

Ar fi bine să meargă într-un campionat mai important. Eu am vorbit mult cu el în acea perioadă și aveam din Germania o chestie, dar nu am mai vorbit de mult cu el”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Este important pentru el să joace și să vină la echipa națională. Cu siguranță Hagi o să îi dea încredere. Și ritmul de joc e altul. L-am văzut foarte bine pregătit pe Coman, dar a jucat 45 de minute. Alta e să joci 90 de minute. În fotbalul de azi multe goluri se înscriu după minutul 60. Acolo se câștigă meciurile. Adrian Ilie

FOTO. Golul înscris de Florinel Coman în meciul România - Țara Galilor 2-1

Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (4).jpg
Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (4).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (1).jpg Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (2).jpg Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (3).jpg Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (4).jpg Golul marcat de Florinel Coman în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (5).jpg
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Florinel Coman: „Le-am spus celor de la Al-Gharafa că nu mai vreau să continui”

La finalul meciului de sâmbătă dintre România și Țara Galilor, Florinel Coman a vorbit despre viitorul său și a anunțat că vrea să plece de la Al-Gharafa.

„S-a tot vorbit, la fiecare șase luni eram pe undeva, am umblat peste tot. Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui.

Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract.

Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, potrivit digisport.ro.

Florinel Coman este dorit înapoi la FCSB, dacă va rămâne liber de contract.

„Florinel, am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro. I-am zis: «Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!»

Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt

Coman a evoluat la FCSB în perioada 2017 - 2024, timp în care a jucat 233 de meciuri, a marcat 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive.

A cucerit și 3 trofee în tricoul roș-albaștrilor: campionatul (2023/2024), Cupa României (2019/2020) și Supercupa României (2024/2025).

26 de meciuri
a jucat Florinel Coman pentru Al-Gharafa în acest sezon. A marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă

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