Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are

Parcarea supraetajată de la Arena Națională va fi redeschisă de la 1 iulie, după aproximativ 14 ani în care a stat aproape complet nefolosită.

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Situată în estul Capitalei, parcarea are 1.250 de locuri. Până acum, aceasta era folosită în principal la evenimentele de pe cel mai mare stadion al țării.

Arena Națională își redeschide parcarea după 14 ani

După redeschidere, Compania Parking București ar urma să stabilească un sistem prin care locurile să poată fi utilizate și de șoferii din zonă.

Parcarea supraetajată de lângă Arena Națională a fost construită în 2012, dar nu a fost folosită la capacitate normală mai bine de un deceniu.

Lucrările au fost finalizate în perioada în care Primăria Capitalei era condusă de Sorin Oprescu, însă parcarea a rămas blocată ani la rând, inclusiv din cauza problemelor legate de avize.

În 2022, au existat noi promisiuni privind redeschiderea parcării, însă termenul anunțat atunci nu a fost respectat, conform buletin.de.

Un an mai târziu, Primăria Capitalei transmitea, la solicitarea PressOne, că parcarea de la Arena Națională „nu a făcut obiectul unor contracte de închiriere pentru generarea de venituri”.

În vara lui 2024, fostul primar general Nicușor Dan anunța lucrări de refacere a parcării.

Printre intervențiile menționate atunci se numărau instalarea sistemului de acces cu bariere, montarea parcometrelor, repararea sistemului de supraveghere și a alarmelor, refacerea sistemului de stingere a incendiilor, instalarea hidranților și a pompelor de apă, dar și renovarea lifturilor.

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