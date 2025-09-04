Au început lucrările la baza de peste 200 de milioane de lei Cum va arăta arena ultramodernă care va găzdui competiții la cele mai înalte standarde

Au început lucrările la Patinoarul Artificial din Sfântu Gheorghe .

. Proiectul sprijinit de Compania Naţională de Investiţii (CNI) ar urma să fie gata la începutul anului 2028.

Lucrările vor costa 216.65 milioane de lei, din care Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe va contribui cu 4 milioane de lei.

Noul patinoar va fi ridicat lângă stadionul de fotbal al celor de la Sepsi și al sălii polivalente din Sfântu Gheorghe.

Construcția va avea două etaje, o suprafață utilă de 12.000 de metri pătrați (aceeași cu suprafața totală a clădirii cu trei etaje a Arenei Sepsi) și o suprafață construită de 7.623 metri pătrați.

Va putea găzdui 2.180 de spectatori și va fi, de asemenea, potrivită pentru turnee internaționale și evenimente comunitare, notează sfantugheorgheinfo.ro.

De asemenea, patinoarul va găzdui un centru medical atât pentru localnici, cât și pentru sportivi.

„Luni, la Bucureşti, am semnat contractul de execuţie pentru noul patinoar, în prezenţa premierului Marcel Ciolacu şi a preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor.

Ca rezultat al guvernării trecute din care a făcut parte şi UDMR, vom avea un patinoar care poate găzdui turnee internaţionale, dotat şi cu un centru medical.

Acesta va oferi locuitorilor din Sfântu Gheorghe posibilitatea de a patina şi de a practica sporturi, iar echipa de hochei Haromszeki Agyusok va beneficia de o nouă casă, pe lângă cea din Târgu Secuiesc”, a scris primarul Antal Arpad, pe pagina sa de Facebook.

Termenul de finalizare al proiectului este de 36 de luni. Astfel, acesta ar urma să fie gata la începutul anului 2028.

