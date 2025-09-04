Versiunea agresorului Bărbatul de 40 de ani care a băgat în spital un copil de 13 ani contestă acuzațiile: „Nu a fost așa”

Un băiat de 13 ani a fost bătut de tatăl unui adversar în timpul unui meci de juniori din Italia.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a venit cu propria variantă și a contestat relatarea inițială a evenimentelor.

Momentul șocant s-a produs duminică, la Torino, în timpul partidei dintre CSF Carmagnola și Volpiano Pianese.

Agresorul a intrat în fugă pe teren la sfârșitul meciului, în momentul în care a izbucnit o încăierare generală între jucători.

Varianta bărbatului care a bătut un băiat de 13 ani: „Lucrurile nu s-au petrecut așa”

Conform presei italiene, bărbatul care l-a bătut pe portarul de 13 ani al echipei Volpiano s-a îndreptat direct către acesta și l-a lovit cu pumnul. Agresiunea se poate vedea și pe imaginile video. Atacul a continuat și după ce tânărul s-a prăbușit la sol.

Agresorul și-a recunoscut vina, dar a contestat relatarea inițială a evenimentelor.

„Îmi pare rău și îmi cer scuze, știu că am dat un exemplu negativ. Am făcut-o pentru a-mi apăra fiul, dar lucrurile nu s-au petrecut așa cum se spune ”, a declarat bărbatul de 40 de ani, conform gazzetta.it.

„Mi-am văzut fiul la pământ, lovit de mai mulți adversari: am avut percepția unui act violent împotriva lui, nu a unei simple altercații sportive. De acolo, așa cum am mai spus, frica și instinctul m-au făcut să fac ceva ce nu aș mai face niciodată.

Violența ar trebui condamnată întotdeauna, de oriunde ar veni. Când ești părinte, din păcate, în anumite situații, îți pierzi luciditatea atunci când îți vezi copilul în pericol.

Dacă aș putea da timpul înapoi… nu ar fi trebuit să reacționez așa. Ar fi trebuit să aștept ca oamenii de pe teren să intervină, cu siguranță ar fi pus capăt acelei lupte violente dintre băieți odată ce meciul se terminase”.

Am revăzut imaginile și am simțit o mare tristețe, un sentiment de rușine și neliniște. Revăzându-mă, o dată, de două ori, de trei ori, mi-am dat seama cum frica și instinctul au învins rațiunea. Am acționat pentru a-mi proteja fiul, dar acesta nu este exemplul pe care am vrut să i-l dau. Bărbatul care a agresat un copil de 13 ani

Chiar și avocata agresorului susține că bărbatul nu l-a lovit pe jucătorul de 13 ani cu piciorul, chiar dacă a existat o filmare din tribune, care a arătat întreaga bătaie.

„Evident, ne pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat cu băieții. Dar nu a fost vorba de niciun placaj și nici de lovituri cu piciorul. Ceilalți și-au spus versiunea, noi o vom spune pe a noastră și vom lua măsuri prin intermediul tuturor forurilor competente”, a declarat avocata, conform sursei citate.

Bărbatul a fost acuzat de vătămare corporală, iar poliția i-ar putea interzice acestuia să mai participe la evenimente sportive.

VIDEO. ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional

Agresorul a povestit și dialogul avut cu fiul său, după agresiune: „Mi-a spus că nu ar fi trebuit să reacționez așa, nici măcar într-o situație în care îi era foarte frică de ceea ce se întâmpla”.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital

În timp ce portarul echipei Volpiano Pianese era lovit, antrenorii ambelor echipe, precum și alți adulți prezenți pe teren, au fost nevoiți să intervină pentru a-l opri pe atacator.

Băiatul de 13 ani a fost transportat de urgență la spital, iar examinările medicale au detectat atunci o fractură de gleznă și o contuzie severă pe pomete.

CSF Carmagnola a emis un comunicat în care condamnă faptele agresorului:

„Clubul, care din păcate nu poate exercita un control direct asupra acestui tip de comportament, condamnă evenimentele și își prezintă cele mai sincere scuze tinerei victime a agresiunii și familiei sale.

În plus, au fost luate măsuri împotriva tatălui responsabil pentru a proteja imaginea CSF Carmagnola Queencar, reiterând că acest tip de comportament nu a fost și nu va fi niciodată tolerat”, se arată în comunicatul emis de CSF Carmagnola.

Copilul bătut are nevoie de terapie: „ I-a fost frică”

Într-un interviu pentru La Repubblica, părintele puștiului agresat dezvăluie care a fost prima întrebare pe care i-a pus-o copilul: „Tată, ai fi lovit unul dintre adversarii mei așa cum a făcut individul ăla?”. Răspunsul: „Niciodată în viața mea”.

Acesta a mai spus: „S-ar fi putut termina mult mai rău, văzând forța cu care l-a lovit”.

Potrivit Gazzetta dello Sport, băiatul va avea nevoie și de terapie la psiholog: „Mi-a zis că i-a fost frică”. Dar vrea să revină pe teren, să joace fotbal.

Este de neconceput ca un adult să lovească un copil de 13 ani. Și totul pentru un joc de fotbal. Tatăl băiatului bătut, pentru La Repubblica

