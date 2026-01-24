„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri : „Am făcut pe mine de frică”

Paul Gascoigne, 58 de ani, a trecut iar prin clipe dificile. „Am căzut pe spate. Am avut șase coaste fracturate și plămânii perforați”, a povestit fostul mare jucător britanic.

Paul Gascoigne a fost unul dintre cei mai valoroși jucători englezi ai anilor ‘80-’90.

Considerat de mulți drept cel mai talentat fotbalist britanic al ultimelor patru decenii.

Gascoigne a fost internat de urgență

Faimosul mijlocaș a avut însă multiple probleme de sănătate din cauza dependenței de alcool și droguri.

A povestit momentul cel mai dificil, când simțea că nu mai poate să trăiască: „Aștept să mă sinucid”.

Paul Gascoigne, ovaționat pe Ibrox Park, arena lui Glasgow Rangers, în 2022 Foto: Imago

Legendarul Gazza, internat la terapie intensivă vara trecută, a trecut prin alte clipe grele la sfârșitul lui 2025. În perioada Sărbătorilor.

Și atunci a fost transportat de urgență la spital. S-a temut că va muri.

Gascoigne: „ M-au dus la spital. Eram în agonie. Am intrat în panică”

„Voiam să agăț ceva și am căzut pe spate. Mi-am rupt șase coaste și am avut plămânii perforați”, a dezvăluit Gascoigne pentru un documentar, potrivit talkSPORT.

„M-au dus la spital. Eram în agonie. Mi-au ameliorat puțin durerea, dar am simțit cum mă sufoc. Am chemat chirurgul.

Îl vedeam pe tata printre nori. Am intrat în panică”.

Am trecut prin 38 de operații, nu mă sperie în mod normal, dar de data asta am făcut pe mine de frică. Plângeam în hohote Paul Gascoigne, fost mare jucător englez

