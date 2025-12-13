Reușește Dinamo transferul iernii? „Câinii” îl vor pe  Vladislav Blănuță, dar se lovesc de o mare problemă

Dinamo București este interesată de transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), jucătorul ajuns în vară la Dinamo Kiev.

Mutarea este însă sub semnul întrebării din cauza perioadei de la FCU Craiova!

Blănuță a fost transferat în vară de Dinamo Kiev, care a plătit două milioane de euro către FCU Craiova, însă a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce au fost descoperite postări pro-ruse ale fotbalistului pe rețelele de socializare.

Dinamo este interesată de transferul lui Vladislav Blănuță

Pe bancă de 5 partide la Dinamo Kiev, Blănuță ar fi intrat acum în vizorul „câinilor” antrenați de Zeljko Kopic, potrivit gsp.ro.

„Da, Dinamo București îl vrea. Doar că acest lucru este, pe moment, greu de realizat. Dinamo Kiev dorește ca Vlad să continue la Kiev și în returul campionatului.

Un eventual transfer i-ar interesa dacă ar veni o ofertă de aproximativ 2 milioane de euro”, a spus Arcadie Zaporojanu, impresarul lui Blănuță, pentru sursa citată anterior.

Însă există semne de întrebare legate de situația atacantului, pentru că a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, FCU Craiova și Dinamo Kiev. În acest caz, Blănuță ar putea pleca în iarnă doar în țări în care noul sezon începe în această primăvară, cum sunt China sau Kazahstan.

Totuși, „câinii” speră ca meciurile disputate în Liga 3 în tricoul Craiovei să nu fie luate în calcul, după ce oltenii au fost excluși, iar partidele lor au fost anulate.

