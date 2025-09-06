„Ar fi o mare rușine” Legendarul John McEnroe vorbește, pentru GOLAZO.ro, despre includerea Simonei Halep în Hall of Fame
John McEnroe a câștigat șapte turnee de Mare Șlem în cariera sa. Foto / Colaj Golazo.ro
Special

„Ar fi o mare rușine” Legendarul John McEnroe vorbește, pentru GOLAZO.ro, despre includerea Simonei Halep în Hall of Fame

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 21:11
  • John McEnroe, 66 de ani, a analizat finalele de la simplu, masculin și feminin, care vor avea loc la US Open.
  • Fostul tenismen a vorbit și despre cazul Simonei Halep, care ar putea urma calea Mariei Sharapova, recent inclusă în galeria celebrităților tenisului mondial.
  • Finalele turneului de Mare Șlem US Open vor putea fi vizionate pe Eurosport și pe platforma HBO Max.

Finalele de la US Open debutează în această seară cu meciul dintre Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova, care va începe la ora 23.00. Americanca e la a doua ei finală de Mare Șlem, după cea pierdută de la Wimbledon, și speră să producă surpriza.

La masculin, Alcaraz – Sinner, numele care nu mai surprind pe nimeni. Cei doi sunt la a treia finală de Grand Slam disputată în acest an, după cele de la Roland Garros și Wimbledon.

John McEnroe: „Confruntare foarte strânsă”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, inconfundabilul John McEnroe, acum expert Eurosport, pentru a afla opiniile acestuia despre cele două finale de la simplu, feminin și masculin, ale turneului US Open, dar și despre posibila includere a Simonei Halep în Hall of Fame-ul tenisului.

Bună ziua, domnule McEnroe! S-o luăm cronologic. Avem finala de la simplu feminin, Sabalenka – Anisimova. E aceasta din urmă foarte periculoasă pentru Aryna, având în vedere faptul că a trecut peste acel 0-6, 0-6, de la Wimbledon, în fața Igăi Swiatek?

Acea poveste, mai exact faptul că Anisimova a învins-o pe Iga aici, la US Open, și și-a luat revanșa, e remarcabilă. De fapt, e fantastic. Așa că, în acest moment, uitându-ne la stilul în care joacă, eu unul aș fi surprins dacă nu ar câștiga un Grand Slam. Cred că dacă își va reveni din punct de vedere emoțional, pentru că e un consum uriaș, atunci are o mare șansă.

Însă Aryna pare indestructibilă în acest moment.

Da, întrebarea e cum se va prezenta Sabalenka. E atât de puternică și stabilă în turneele de Mare Șlem. E a treia oră într-o finală de asemenea anvergură doar în acest an. Și se simte asta. Are un sezon excelent, iar la finalul lui va fi numărul 1 mondial. Asta îți dă o siguranță care poate fi decisivă în finală. Va fi o confruntare foarte strânsă, cred.

Îl iubesc pe Bjorn. A fost cel mai mare rival al meu. Este un prieten minunat. Știam, pentru că am mai vorbit înainte, așa că nu este o noutate pentru mine. Sper că totul este sub control. John McEnroe despre vestea că Bjorn Borg are cancer la prostată

John McEnroe: „Alcaraz e favoritul meu”

Mutându-ne la finala masculină, Alcaraz a trecut fără probleme de Djokovic, iar Sinner a întâmpinat ceva probleme cu F. Auger-Aliassime.

Să știi că eu l-am ales pe Alcaraz drept câștigător al turneului. Majoritatea oamenilor se așteptau, evident, ca finala să fie între Sinner și Alcaraz. Cei doi sunt cu un pas, cel puțin, în fața tuturor în acest moment.

Cred că Alcaraz are mai multă răbdare pe terenurile hard. Și, mai important, s-a maturizat mult în ultimul timp. Știe mai clar ce are de făcut în fața unui Djokovic, de exemplu. Sigur, Sinner e diferit față de Nole la 38 de ani.

Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu  Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu”
Citește și
Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu”
Citește mai mult
Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu  Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu”

Apropo de Djokovic. E acest US Open „cântecul de lebădă” al sârbului?

Știe și el că nu va mai avea multe astfel de șanse. Mai ales acum, când se pare că nu a mai putut intra în mintea puștiului Alcaraz și a pierdut în trei seturi. A declarat și el, de fapt, că îi va fi tot mai greu să câștige un nou turneu de Grand Slam. Vârsta lui își pune amprenta pe performanța sa fizică, iar asta se vede în turneele de cinci seturi.

John McEnroe: „Ar fi o mare rușine dacă Simona Halep nu ar fi inclusă”

Credeți că Simona Halep se va bucura de aceleași onoruri ca Maria Sharapova, adică să fie introdusă în Hall of Fame-ul tenisului mondial?

Asta e o întrebare delicată. Nu sunt sigur. Dacă mă gândesc numai la rezultate, atunci aș spune „da, absolut”. Iar dacă ne gândim la problema avută, ea și-a păstrat prezumpția de nevinovăție conform rezultatului acelui proces.

Ar fi o mare rușine dacă ar exista circumstanțe, iar Simona nu ar fi numită în Hall of Fame. Nu știu exact detaliile, dar se pare că modul în care a fost tratat cazul ei a fost diferit față de al altora.

  • Maria Sharapova a fost introdusă în International Tennis Hall of Fame ca parte a promoției 2025, pe 23 august 2025.
  • Rusoaica a avut parte de o prezentare surpriză din partea celei mai mari rivale a sale, Serena Williams.
  • Sharapova, de cinci ori campioană de Grand Slam și fostă numărul 1 mondial, a fost onorată pentru cariera sa legendară.

Adică Sinner și Swiatek.

Da, exact. Și ei au avut probleme de natură asemănătoare. Dar dacă ar fi doar o problemă legată de talent, nu am niciun dubiu că ar merita. Însă e o întrebare bună și acum sunt și eu curios să văd cum vor face față acestei situații cei care fac și aprobă aceste numiri.

Când ne uităm înapoi și ne gândim la felul în care Simona era pe teren și la ceea ce a adus ea jocului, e ceva enorm. E singurul lucru pe care îl putem spune cu certitudine în acest moment.

hall of fame simona halep novak djokovic maria sharapova John McEnroe carlos alcaraz
