Papp, lovit cu cotul în gură FOTO: A surprins când a fost întrebat despre faza controversată din meciul cu FCSB: „L-am felicitat”

FCSB - Petrolul 1-1 . Paul Papp (36 de ani), fundașul „lupilor galbeni” a analizat o fază controversată din timpul meciului cu fosta sa echipă.

Paul Papp (36 de ani), fundașul „lupilor galbeni” a analizat o fază controversată din timpul meciului cu fosta sa echipă. Stoperul consideră că Graovac ar fi trebuit penalizat cu un cartonaș galben, după lovitura pe care i-a aplicat-o în timp ce mingea nu era în joc.

Deși în acest sezon fundașul a criticat în repetate rânduri arbitrajul din campionat, de această dată a oferit o declarație neașteptată.

FCSB - PETROLUL 1-1 . Paul Papp, lovit cu cotul în gură de Graovac

În minutul 52, Graovac l-a lovit pe fundașul celor de la Petrolul cu cotul în gură, în timpul unui corner.

După ce i-a arătat faza lui Papp pe telefonul mobil, reporterul l-a întrebat pe acesta ce s-a întâmplat.

„E cot clar în gură, nu? Voi ce părere aveți? Nu cred c-a fost mare intensitate, dar cred că merita cartonașul galben.

Nu de roșu, dar galben cred că merita. Ok, așa au decis dânșii. Nu mai intru în polemici!

Să spunem adevărul, chiar a fost un arbitraj foarte bun, chiar l-am felicitat pe domnul Kovacs și n-am nimic de reproșat ”, a declarat Paul Papp, la Prima Sport.

Brigada de arbitrii în meciul FCSB - Petrolul 1-1:

Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Vornicu Adrian, Vişan Florian Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Călin Iulian

Paul Papp, despre Sălceanu: „E un fundaș strânga de care România se va folosi”

Fotbalistul l-a lăudat pe colegul său, Robert Sălceanu, care a marcat un gol superb, cu un șut de la mare distanță.

„Am jucat pe terenul campioanei, pot să spun că sunt mulțumit, dar voiam mai mult. Robert, toată lumea știe că are calitate.

Cred că, dacă nu mă înșel, are vreo trei sezoane la Liga 2 și două la Liga 1. E tinerel, e un fundaș stânga de care România cred că se va folosi. Trebuie să mai crească, dar e un băiat serios și are execuțiile astea și la antrenament

Suntem bucuroși, la fotbal important e să nu pierzi și să încerci să câștigi (n.r. - râde)”, a mai spus Papp.

VIDEO: Golul marcat de Sălceanu în meciul cu FCSB

Paul Papp, care a evoluat la FCSB între 2014 și 2016, a vorbit despre situația dificilă prin care trece fosta sa echipă.

„Cred că trec printr-o pasă proastă, pentru că nu putem să contestăm valoarea lotului. Acum depinde de ei cum vor ieși din situație”.

Campioana României a rămas pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 16 puncte acumulate.

FOTO: FCSB - Petrolul 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport