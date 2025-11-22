„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...” +13 foto
FCSB. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 23:29
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 23:59
  • FCSB - Petrolul 1-1Gigi Becali (67 de ani) este dezamăgit de echipa sa, care a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off.
  • Patronul roș-albaștrilor a criticat mai mulți fotbaliști importanți ai campioanei en-titre.

Elevii lui Elias Charalambous au intrat excelent în joc și au deschis scorul în minutul 11. Totuși, Sălceanu a egalat în minutul 47, iar tabela a rămas neschimbată până la final.

FCSB - Petrolul 1-1. Gigi Becali: „Niciodată de când sunt în fotbal nu am fost așa dezamăgit”

„Eu am mai fost supărat, am mai avut ieșiri, dar niciodată, de când sunt eu în fotbal, nu am fost așa de dezamăgit ca în seara asta. Nu avem speranțe. O să spuneți că am avut posesie, că am avut... Joc haotic, jucători valoroși, haotici, țin de minge mult. Nu mai văd orizontul! Nu văd viitor bun.

Olaru, nici nu știu ce să mai fac cu el, nu mai este fotbalist. Toate mingile le pierde, nu are niciun fel de inspirație. Nu joacă echipa. Puteam să dăm 7-8 (n.r. - goluri), cu ce echipă am jucat. Să nu poți să bați pe Petrolul? Eu nu văd fotbal, nu dă nimeni la poartă, dau pase la adversari.

Nu am nicio explicație. Jucătorii au valoare, dar ei joacă haotic. Nu pot să îmi dau seama. Eu acum, fără niciun fel de ironie, e prima dată când nu mai cred în echipa asta și nu mai cred în fotbalul lui FCSB. Nu mai am încredere”, a declarat Becali, la Prima Sport.

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Finanțatorul roș-albaștrilor consideră că atât Elias Charalambous, cât și staff-ul său poartă o parte din responsabilitatea pentru rezultatele slabe.

„Să mă ierte, am jucat cu o echipă prea slabă în seara asta, cu Petrolul. O echipă prea slabă! Cu siguranță că au și antrenorii vină. Sunt niște trasee de joc, dar vin din valoarea jucătorului, dar nu sunt lucrate.

Până la urmă, ce să faci dacă Olaru pierde toate mingile? Nu ai cum să câștigi campionatul cu o echipă de-asta. Orice campionat în care nu e câștigat titlul e pierdut pentru FCSB”, a mai spus Becali.

Nu există nici atitudine, adică avem 1-0: „hai să dăm 2-0” sau „1-1, hai să dăm gol să câștigăm meciul”. Nu văd atitudinea. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali: „Lui Târnovanu i-au intrat în cap aere de vedetă”

Apoi, finanțatorul a criticat modul în care a fost încasat golul, indicând doi vinovați: pe Alexandru Stoian, care a pierdut mingea, și pe Târnovanu, despre care a spus că a fost neatent.

„Stoian, cum să dai pasă la adversar în situația aia? Normal că e vinovat și Târnovanu, că a dormit în ghete. Și mai vrea să joace la echipa națională. Păi nu l-a văzut Lucescu?

Asta e gol? Să iei gol de la 50 de metri? I-au intrat în cap aere de vedetă. Târnovanu, de la echipa națională. Nu mai e disperat în poartă, să fie atent. Dacă nu bați pe Petrolul, care e cea mai slabă echipă, nu ai ce pretenții să mai ai.

Politic a avut și el spre final, ăla, săracul, nefiind jucat probabil nu are curaj să dea la poartă. Singurul jucător pe care îl văd este Tănase, care joacă, dar nu are cu cine”, a mai spus Becali.

Finanțatorul l-a criticat și pe Tavi Popescu, fotbalist de la care a pornit faza prin care roș-albaștrii au marcat:

Ai 1-0 în minutul 10. George Popescu... Voi credeți că am nevoie de călcâie din astea? Denotă neseriozitate călcâiele. Am nevoie de artificii de-astea tehnice? Nu voiam golul ăsta! Că nu am nevoie de călcâie. Mingicăreală... Eu vreau fotbal de bărbați. Nu am încredere în echipă ca să pot să găsesc o scuză. Gigi Becali, patron FCSB

VIDEO: Golul marcat de Sălceanu în meciul cu FCSB

Campioana României a rămas pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 16 puncte acumulate.

„Play-off-ul e posibil să îl prindem, că sunt echipe prea slabe. Dar nu știu nici play-off-ul... Păi are Farul acum patru puncte peste noi, dacă bate face șapte. Nu ai echipă în care să poți avea încredere”, a mai spus finanțatorul.

