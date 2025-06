Paul Pogba (32 de ani) ar fi ajuns la un acord cu formația franceză, AS Monaco.

Din 11 septembrie 2023, Paul Pogba nu a mai atins mingea în mod organizat, fiind suspendat pentru dopaj.

Paul Pogba s-ar fi înțeles cu AS Monaco

Fostul mijlocaș al celor de la Manchester United și Juventus este gata să revină pe teren, la aproape doi ani distanță de la suspendare.

Francezul a primit dreptul de a reveni în fotbal în luna martie a acestui an și s-ar fi înțeles cu cei de la AS Monaco, anunță ESPN.

De-a lungul carierei sale, Paul Pogba a jucat 91 de meciuri pentru naționala Franței, reușind să marcheze 11 goluri, în perioada 2013-2022.

Pogba a luat în considerare retragerea

După ce a fost suspendat, francezul a luat în calcul să renunțe definitiv la fotbal, așa cum a declarat pentru sursa citată.

„ Da, aveam multe gânduri în cap, aveam atâtea gânduri încât să mă opresc din joc. Mă întrebam: «Ce o să fac?» Dacă sunt patru ani, începi să faci calculele în minte.. . Patru ani fără să joci, fără să mă antrenezi... Ce club o să mă vrea? Aș fi în formă și chestii de genul ăsta, îți faci o mulțime de imagini în minte.

Dar, pe de altă parte, evident că am avut credință și am fost pozitiv. Știam că nu am făcut nimic greșit intenționat, așa că, din fericire, s-a întâmplat asta și au redus pedeapsa”, a declarat Pogba.

