Pogba acuză Juventus Francezul critică fostul său club: „Credeam că sunt în război cu autoritățile anti-doping, nu cu ei”

Paul Pogba (32 de ani) s-a declarat dezamăgit de modul în care a fost tratat de Juventus, fosta sa echipă, în perioada în care a fost suspendat pentru dopaj.

La începutul sezonului 2023/24, campionul mondial a fost depistat pozitiv la Juventus, într-un meci de Serie A disputat pe 20 august, împotriva lui Udinese. Substanța descoperită: testosteron.

Suspendat temporar de la 11 septembrie, a primit pedeapsa pe 29 februarie 2024: exclus 4 ani!

Ulterior, suspendarea a fost redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, pe 4 octombrie. Au rămas doar 18 luni în final.

Paul Pogba, acuze la adresa lui Juventus: „Credeam că eram în război cu autoritățile anti-doping , nu cu ei”

La 7 luni de când Juventus i-a reziliat contractul, Pogba îi acuză pe bianconeri că nu au fost alături de el pe timpul suspendării.

„Le-am cerut ajutor celor de la Juventus, dar nu l-am primit. Am vrut să primesc un antrenor personal, pentru că făceam parte din echipă în continuare.

Aveam dreptul să mi se ofere un antrenor personal. Să zicem că Juventus nu m-a susținut, iar asta m-a deranjat. Nu am înțeles de ce au făcut asta. Credeam că eram în război cu autoritățile anti-doping, nu cu Juventus ” a declarat Paul Pogba, potrivit gazzetta.it.

Pogba a dezvăluit și motivele pentru care a ales să părăsească orașul Torino.

„Nu puteam continua să-mi duc copiii la școală, trecând prin fața stadionului și a centrului de antrenament în fiecare zi, știind că nu voi putea să o iau de la capăt pentru o perioadă îndelungată. Și copiii mei mă întrebau mereu când voi putea juca din nou și când mă vor putea vedea din nou pe stadion”, a spus Pogba, potrivit sursei citate.

423 de meciuri a jucat Paul Pogba în carieră la Manchester United și Juventus Torino. A marcat 73 de goluri

Paul Pogba s-a înțeles cu AS Monaco

Pogba a primit dreptul de a reveni în fotbal în luna martie a acestui an și s-ar fi înțeles cu cei de la AS Monaco, anunță ESPN.

De-a lungul carierei sale, Paul Pogba a jucat 91 de meciuri pentru naționala Franței, reușind să marcheze 11 goluri, în perioada 2013-2022.

Pogba a luat în considerare retragerea

După ce a fost suspendat, francezul a luat în calcul să renunțe definitiv la fotbal, așa cum a declarat pentru sursa citată.

„Da, aveam multe gânduri în cap, aveam atâtea gânduri încât să mă opresc din joc. Mă întrebam: «Ce o să fac?» Dacă sunt patru ani, începi să faci calculele în minte... Patru ani fără să joci, fără să mă antrenezi... Ce club o să mă vrea? Aș fi în formă și chestii de genul ăsta, îți faci o mulțime de imagini în minte.

Dar, pe de altă parte, evident că am avut credință și am fost pozitiv. Știam că nu am făcut nimic greșit intenționat, așa că, din fericire, s-a întâmplat asta și au redus pedeapsa”, a declarat Pogba.

