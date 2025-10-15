„Unde e logica la Man. United?” Paul Scholes nu înțelege alegerile conducerii: „Îl dau pe Hojlund și cumpără altul la fel”

Paul Scholes (50 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, a criticat strategia de transferuri a clubului.

Fostul fotbalist susține că „diavolii roșii” nu au învățat nimic din greșelile făcute în trecut.

Legendarul fotbalist al lui Manchester United s-a declarat surprins de decizia conducerii de a-l împrumuta pe Rasmus Hojlund și de a-l înlocui cu Benjamin Sesko.

Paul Scholes nu înțelege transferurile făcute de Manchester United: „Unde e logica?”

Sesko a fost transferat de Manchester United în vara acestui an pentru aproximativ 77 de milioane de euro, aceeași sumă pe care clubul o achitase în 2023 pentru aducerea lui Hojlund (aflat în prezent la Napoli).

„Te uiți la Rasmus Hojlund, un puști de 22 de ani, a venit la 20. Un singur vârf la Manchester United, toată presiunea era pe el, și n-a putut să o ducă.

Ar fi trebuit să alterneze, să intre și să iasă din echipă. Trebuie să ai trei sau patru atacanți acolo.

Și vara asta, ce fac? Îl lasă să plece și cumpără altul, foarte asemănător! Tot de 22 de ani. A început bine, pare că se îmbunătățește, dar unde e logica în asta?”, a spus Scholes, conform dailymail.co.uk.

2 goluri a marcat Benjamin Sesko în cele opt meciuri jucate sub comanda lui Ruben Amorim

Hojlund, transferat la United de la Atalanta în 2023, a înscris 26 de goluri în 95 de partide în Anglia, iar în prezent traversează o perioadă bună sub comanda lui Antonio Conte, la Napoli.

În Italia, danezul a marcat patru goluri în cele șase meciuri jucate.

Paul Scholes: „E ca și când Ole Gunnar Solskjaer venea la noi, la 22 de ani, și era singurul atacant”

Scholes a comparat situația actuală cu una dintre experiențele sale ca jucător la Manchester United.

Fostul mijlocaș a amintit că Ole Gunnar Solskjaer a fost integrat treptat în echipă după transferul său de la Molde, în 1996.

La acel moment, clubul îi avea deja în ofensivă pe Eric Cantona și Andy Cole, iar ulterior au sosit și Teddy Sheringham și Dwight Yorke, ceea ce asigura o concurență puternică în atac.

„E ca și cum Ole ar fi venit la noi la 22 de ani și ar fi fost singurul atacant, jucând în fiecare săptămână. L-ai fi terminat!”, a mai spus Scholes, conform sursei citate.

Pe postul lui Sesko pot evolua și Joshua Zirkzee (24 de ani) și tânărul Chido Obi (17 ani).

