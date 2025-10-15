Dat afară după dezastru Selecționerul a fost demis după rezultatele rușinoase » Un antrenor a anunțat că vrea să-i ia locul: „Ar fi fantastic”

Jon Dahl Tomasson (49 de ani) a fost demis din funcția de selecționer al Suediei.

Graham Potter (50 de ani), fostul antrenor al celor de la West Ham, a dezvăluit că și-ar dori să-l înlocuiască.

Suedia a decis să schimbe selecționerul după rezultatele dezastruoase din preliminariile CM 2026. Tomasson a înregistrat o remiză cu Slovenia și trei înfrângeri consecutive: două cu Kosovo și una cu Elveția.

Jon Dahl Tomasson, OUT de la Suedia

Contractul selecționerului Jon Dahl Tomasson a fost reziliat de Federația Suedeză de Fotbal, anunțul fiind făcut printr-un mesaj scurt postat pe platforma X.

„Federația Suedeză de Fotbal a reziliat contractul lui Jon Dahl Tomasson. Îi mulțumim pentru timpul petrecut ca antrenor al Suediei”, a scris forul suedez.

Jon Dahl Tomasson a pregătit prima reprezentativă a Suediei timp de un an și șapte luni. În această perioadă, scandinavii au câștigat 9 meciuri, au făcut 2 egaluri și au pierdut 7 partide.

470 de milioane de euro valorează lotul naționalei Suediei, potrivit Transfermarkt. Starurile echipei sunt Alexander Isak și Viktor Gyokeres, atacanți transferați în această vară de Liverpool, respectiv Arsenal

Graham Potter vrea să fie selecționerul Suediei: „Sunt în Suedia acum”

După ce a fost anunțată demisia lui Jon Dahl Tomasson, fostul antrenor al celor de la West Ham și Osterund, Graham Potter dorește să conducă naționala Suediei.

„Sunt de fapt în Suedia acum, în casa mea din Suedia. Sunt între două locuri de muncă și tocmai am părăsit Premier League.

Sunt deschis la orice, într-adevăr, acolo unde simt că pot ajuta. Postul de antrenor principal al echipei naționale a Suediei ar fi fantastic ”, a declarat Graham Potter, potrivit fotbollskanalen.se.

Suedia, dezastru în preliminariile CM 2026

Suedia a avut o campanie de calificare dezastruoasă pentru Cupa Mondială din 2026. Cu două meciuri înaintea încheierii preliminariilor, scandinavii se află pe ultima poziție în grupă, cu un singur punct.

Diferența dintre Suedia și liderul Elveția este de 9 puncte. Astfel, nordicii mai pot spera doar la o calificare prin intermediul barajului.

Între scandinavi și Kosovo, echipa de pe locul 2, sunt 6 puncte diferență. Singura șansă de calificare la baraj este printr-un golaveraj mai bun.

De asemenea, pentru ca acest scenariu să se îndeplinească, Suedia trebuie să câștige ambele dueluri rămase, împotriva Elveției și a Sloveniei, în timp ce Kosovo trebuie să piardă ambele partide.

