Obiectivele noului transfer Fundașul adus de Dinamo și-a detaliat cariera din Spania și are planuri mari: „Asta ar fi incredibil!”

Fundașul central Martin Pascual, 26 de ani, a semnat cu Dinamo și e la prima sa experiență în străinătate

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El a mai evoluat la Rayo Vallecano, Villarreal B, Ibiza, Atletico Madrid B și Mirandes.

La Ibiza a jucat un sezon întreg în Segunda, pentru prima dată, evoluând aproape 3000 de minute în 35 de meciuri.

Martin Pascual, noul stoper al lui Dinamo: „Am crescut și am învățat multe la Ibiza”

Pascual a descris pentru 48 TV, televiziunea clubului Dinamo, experiențele sale în Spania:

„La Rayo a fost o experiență foarte bună, pentru că am simțit provocarea de a juca pentru prima echipă. Și când am putut face asta, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea, chiar dacă nu a fost cel mai bun debut pentru un tânăr jucător.

Dar am simțit că am lăsat lucruri foarte bune acolo, pentru că am promovat în prima divizie. Am fost în a doua divizie timp de doi ani, apoi am promovat.

După aceea, am fost împrumutat. Am dat totul pentru Rayo, așa că va fi în inima mea pentru totdeauna.

În următorul an am fost împrumutat la Villarreal. La sfârșitul acelui an, chiar dacă am promovat, m-am întors la Rayo. Dar am vrut să am mai multe minute, așa că am fost împrumutat din nou, la Ibiza.

Au fost și anumite lucruri între cluburi, pe care nu le știi niciodată. Apoi am mers la Atletico de Madrid doar pentru un an, nu împrumut, definitiv, pentru că voiam să joc cât mai mult posibil și după să încerc să plec în alt loc, să joc, să devin mai bun.

La Ibiza a fost minunat, am învățat atât de multe lucruri. Am avut coechipieri foarte buni.

Am avut și o situație acolo, nu am avut cel mai bun sezon. Așa că a trebuit să gestionăm toate aceste lucruri, inclusiv accidentările. Am crescut mult și am învățat multe acolo.

La Mirandes a fost un an foarte dificil, pentru că la început nu aveam stadionul nostru, iar asta pentru Mirandes este foarte important, este cu totul altceva. Simți căldura oamenilor. Deci a fost foarte dificil la început. Și apoi a fost foarte greu să îmbunătățești începutul prost.

Dar a fost încă un an în care am evoluat, ca jucător de fotbal și ca persoană.

Un an care a avut lucruri foarte bune, dar și lucruri foarte rele, pentru că nu ne-am atins obiectivul. Așa că am acel sentiment negativ pentru că Mirandes și toți oamenii de acolo au fost grozavi”.

Martin Pascual: „Știu că putem face lucruri cu adevărat bune împreună!”

Apărătorul de 1,90m cunoaște importanța istorică a clubului Dinamo, iar dialogul cu tehnicianul Nuno Campos i-a lăsat o impresie excelentă:

„Prima dată când am știut că există această opțiune - Dinamo, agentul meu m-a sunat și mi-a vorbit despre asta, primul meu gând a fost că știam că este o echipă cu adevărat istorică, foarte faimoasă în România. Și am fost foarte încântat că pot pleca acolo. Știam că este o oportunitate foarte bună pentru mine.

Mi-au trimis și niște videoclipuri despre stadion și despre căldura fanilor, ce simt ei în legătură cu fotbalul și cu Dinamo. Și am vrut să simt și eu acel lucru. Știu că putem face lucruri cu adevărat bune împreună!

Obiectivele mele personale, la început, sunt să încerc să mă prezint clubului și să aflu tot ce înseamnă acest club. Dar unul dintre visele mele este să câștig un trofeu și asta ar fi incredibil!

Îmi place felul în care vrea antrenorul să funcționeze echipa. Și cred că echipa va crește mult cu un antrenor ca el, pentru că vrea să ne ducă la cel mai înalt nivel. Deci sunt foarte entuziasmat.

Sper să mă antrenez normal cu echipa cât mai curând posibil. Nu pot da o zi anume, dar mă voi antrena și voi face tot posibilul să fiu alături de coechipierii mei cât mai curând”.

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