Pavlo Isenko (22 de ani) și Matei Popa (19 ani), portarii de la Universitatea Craiova și FCSB, au fost introduși într-un top al celor mai valoroși portari sub 23 de ani din lume.

CIES Football Observatory a realizat un calcul prin care a stabilit cotele de piață la care ar putea ajunge cei mai buni tineri portari din lume, iar în top se regăsesc și cei doi portari din Liga 1.

Isenko, portarul ucrainean de la Universitatea Craiova care acum valorează 1,2 milioane de euro, ar putea ajunge la o cotă de piață în valoare de 3,2 milioane, conform analizei făcute de CIES Football Observatory.

Matei Popa, tânărul portar care a debutat în acest sezon la FCSB, ar putea ajunge și el la o cotă bună, mai exact 2,3 milioane de euro. În acest moment, conform transfermarkt.com, popa este evaluat la 250.000 de euro.

Pavlo Isenko și Matei Popa sunt singurii portari din campionatul României care au fost incluși în top 100. Ucraineanul se află pe locul 37, în timp ce tânărul goalkeeper al campioanei este pe locul 55.

32 de meciuri a jucat Pavlo Isenko în acest sezon. De cealaltă parte, Matei Popa a evoluat în doar 11 partide

Pe primul loc, cu cea mai mare marjă de creștere, se află Mike Penders, portarul împrumutat de Chelsea la Strasbourg. Acesta ar putea valora 47,3 milioane de euro în viitor. În acest moment este cotat la 22 de milioane.

Pe poziția a doua în acest top se mai regăsește și Jonas Urbig, portar de doar 22 de ani care a jucat 16 meciuri pentru Bayern Munchen în acest sezon. În prezent, acesta este cotat la 15 milioane de euro, dar ar putea ajunge în viitor la o valoare de 41 de milioane.

