Probleme mari la Rapid Comunicatul giuleștenilor despre starea lui Marian Aioani, după accidentarea cu Dinamo

Rapid a venit cu noi detalii despre accidentarea suferită de portarul Marian Aioani (26 de ani), în derby-ul cu Dinamo, 1-3.

Constantin Gâlcă a ales să-l titularizeze pe Aioani, în ciuda faptului că portarul Rapidului nu era 100% din punct de vedere medical.

După doar două minute, portarul s-a întins pe gazon acuzând dureri la nivelul coapsei de la piciorul drept, acolo unde avea și un bandaj.

În minutul 4, locul său a fost luat de Locul său a fost luat de tânărul Adrian Briciu (18 ani), aflat la debut.

Rapid a anunțat diagnosticul lui Aioani

Aioani a efectuat mai multe teste, iar Rapid a anunțat diagnosticul acestuia: întindere musculară.

Momentan nu se știe dacă portarul va mai juca în acest sezon. Totul depinde de modul în care evoluează recuperarea.

„Buletin medical!

Marian Aioani a efectuat o serie de investigații medicale ca urmare a durerilor resimțite la nivelul coapsei înaintea partidei cu Dinamo.

În urma testelor efectuate s-a constatat că portarul nostru a suferit o întindere musculară. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în funcție de evoluția recuperării.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Marian!”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

FOTO. Accidentarea lui Aioani din Dinamo - Rapid 1-3

Pe lângă Aioani, Rapid l-a pierdut și pe Claudiu Petrila (25 de ani).

Atacantul a suferit o leziune musculară și va absenta până la finalul sezonului.

Meciurile rămase de jucat pentru Rapid:

4 mai: Rapid - CFR Cluj

9 mai: U Cluj - Rapid

16 mai: FC Argeș - Rapid

23 mai: Rapid - Craiova

Giuleștenii se află pe locul 5 în acest moment și riscă să rateze din nou prezența în cupele europene.

Victor Angelescu: „O rușine”

La o zi după derby-ul de pe Arena Națională, președintele Rapidului a anunțat măsuri drastice pentru modul în care a fost gestionată situația lui Aioani.

„Am făcut probabil cel mai slab meci al nostru. În primul rând, e o rușine cum am început. O să avem niște discuții. Am și vorbit intern la ce s-a întâmplat în minutul 1.

Mă refer la faptul că a trebuit să schimbăm portarul. După meci am fost să vorbesc să înțeleg cum s-a putut ajunge la așa ceva. În mare parte, am auzit versiunea tuturor.

Din punctul meu de vedere, trebuie să existe amenzi și măsuri drastice.

Imediat după ce au intrat cu copii de mână, Aioani a făcut semn că nu mai poate. Nu mai putea să fie înlocuit în echipa de start.

Antrenorul de portari s-a dus să vorbească cu arbitrul si nu s-a mai putut. Nu are voie să se întâmple asta la un club ca Rapid.

Mie îmi e greu să cred că Aioani cu 15 minute înainte a zis că nu are nicio problemă și joacă și după ce a făcut doi pași nu a mai putut.

El a avut o problemă cu o zi înainte. A părut că există șanse să joace. El s-a oprit la încălzire și nu a mai continuat”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport