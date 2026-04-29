A 11-a condamnare la închisoare pentru rasism Fanul lui Oviedo care i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford, condamnat!

- Un suporter al lui Real Oviedo a fost condamnat la nouă luni de închisoare, după ce i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford (28 de ani).
- Aceasta este a 11-a condamnare obținută de La Liga în urma plângerilor depuse împotriva comportamentelor discriminatorii din fotbal.
Autoritățile din Oviedo au pronunțat miercuri sentința în cazul suporterului care a adresat insulte rasiste la adresa lui Marcus Rashford, fotbalistul Barcelonei, în timpul partidei Real Oviedo - FC Barcelona, scor 1-3.
Fanul lui Oviedo care i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford a primit nouă luni de închisoare
La acel moment, autoritățile spaniole au analizat imaginile surprinse pe stadion. Incidentul s-a produs pe 25 septembrie 2025, pe stadionul Carlos Tartiere, iar bărbatul a fost identificat după apariția unor imagini pe rețelele sociale. Ulterior, La Liga a depus plângere.
Suporterul a recunoscut faptele în fața instanței și a admis că a comis o infracțiune privind lezarea demnității persoanelor din motive rasiste.
Instanța l-a condamnat la nouă luni de închisoare și la plata unei amenzi pe o perioadă de șase luni, cu o cotă zilnică de 5 euro.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea și amenda financiară, bărbatul a primit și interdicția de a exercita activități profesionale în domeniul educațional, sportiv și al timpului liber pentru 3 ani și 9 luni.
De asemenea, nu va avea voie să intre pe stadioane de fotbal timp de trei ani, conform as.com.
Condamnarea vine într-un context în care fotbalul spaniol s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe cazuri de rasism pe stadioane.
Condamnarea din Spania vine într-un moment în care rasismul de pe stadioane rămâne o problemă discutată și în fotbalul românesc.
La derby-ul Dinamo - Rapid, scor 3-1, disputat recent pe Arena Națională, au fost afișate bannere cu mesaje rasiste la adresa suporterilor giuleșteni.