A 11-a condamnare la închisoare pentru rasism Fanul lui Oviedo care i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford, condamnat!
A 11-a condamnare la închisoare pentru rasism Fanul lui Oviedo care i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford, condamnat!

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 17:02
  • Un suporter al lui Real Oviedo a fost condamnat la nouă luni de închisoare, după ce i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford (28 de ani).
  • Aceasta este a 11-a condamnare obținută de La Liga în urma plângerilor depuse împotriva comportamentelor discriminatorii din fotbal.

Autoritățile din Oviedo au pronunțat miercuri sentința în cazul suporterului care a adresat insulte rasiste la adresa lui Marcus Rashford, fotbalistul Barcelonei, în timpul partidei Real Oviedo - FC Barcelona, scor 1-3.

Fanul lui Oviedo care i-a adresat insulte rasiste lui Marcus Rashford a primit nouă luni de închisoare

La acel moment, autoritățile spaniole au analizat imaginile surprinse pe stadion. Incidentul s-a produs pe 25 septembrie 2025, pe stadionul Carlos Tartiere, iar bărbatul a fost identificat după apariția unor imagini pe rețelele sociale. Ulterior, La Liga a depus plângere.

Suporterul a recunoscut faptele în fața instanței și a admis că a comis o infracțiune privind lezarea demnității persoanelor din motive rasiste.

Instanța l-a condamnat la nouă luni de închisoare și la plata unei amenzi pe o perioadă de șase luni, cu o cotă zilnică de 5 euro.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea și amenda financiară, bărbatul a primit și interdicția de a exercita activități profesionale în domeniul educațional, sportiv și al timpului liber pentru 3 ani și 9 luni.

De asemenea, nu va avea voie să intre pe stadioane de fotbal timp de trei ani, conform as.com.

Condamnarea vine într-un context în care fotbalul spaniol s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe cazuri de rasism pe stadioane.

2024
a fost anul în care La Liga a anunțat prima condamnare pentru insulte rasiste pe un stadion din Spania, în cazul lui Vinicius Junior. În 2025, au fost pronunțate și alte sentințe în cazuri similare.

Condamnarea din Spania vine într-un moment în care rasismul de pe stadioane rămâne o problemă discutată și în fotbalul românesc.

La derby-ul Dinamo - Rapid, scor 3-1, disputat recent pe Arena Națională, au fost afișate bannere cu mesaje rasiste la adresa suporterilor giuleșteni.

