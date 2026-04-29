Pleacă Olăroiu!? Tehnicianul român ar urma să părăsească naționala Emiratelor Arabe Unite » Unde ar putea ajunge

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, ar putea părăsi naționala arabă, la un an de când a semnat contractul.

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial, tehnicianul român ar urma să părăsească naționala Emiratelor, pentru a semna cu o echipă de club din zona arabă, acolo unde este foarte apreciat, ca urmare a performanțelor reușite în ultimii 20 de ani.

Cosmin Olăroiu ar urma să părăsească naționala Emiratelor

După doar un an ca selecționer al naționalei din Emirate, Cosmin Olăroiu ar urma să părăsească echipa, conducătorii federației fiind nemulțumiți de parcursul înregistrat de echipă cu tehnicianul român pe bancă.

Conform presei din Emirate, Cosmin Olăroiu își va rezilia contractul. Mai mult, conducătorii fotbalului din Emirate ar fi întocmit deja o listă cu trei posibili antrenori care l-ar putea înlocui pe Olăroiu. Despre acest subiect a scris și sport.ro.

Doi dintre cei trei antrenori aflați pe lista federației din Emirate vor deveni liberi de contract la finalul Campionatului Mondial, în timp ce al treilea este portughezul Paulo Sousa, cel care o antrenează pe Shabab Al-Ahli, campioana Emiratelor.

Unde ar putea ajunge Cosmin Olăroiu

Deși lucrurile la națională nu au mers așa cum și-ar fi dorit, Cosmin Olăroiu nu duce lipsă de oferte.

Acesta ar fi curtat de echipe puternice din Dubai și Abu Dhabi, acesta fiind ademenit de un salariu imens.

Anterior, tehnicianul român a mai antrenat în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și China, reușind să câștige peste 20 de trofee.

Mai mult, Olăroiu este cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului din Emirate, acesta reușind să câștige 16 trofee cu trei echipe diferite, Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah.

Rezultatele înregistrate de Emiratele Arabe Unite cu Cosmin Olăroiu selecționer:

Emiratele Arabe Unite - Uzbekistan 0-0 (Preliminarii CM)

Kyrgyzstan - Emiratele Arabe Unite 1-1 ( Preliminarii CM)

Lecce - Emiratele Arabe Unite 1-3 (Amical)

Emiratele Arabe Unite - Siria 3-1 (Amical)

Emiratele Arabe Unite - Bahrain 1-0 (Amical)

Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1 (Preliminarii CM)

Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1 (Preliminarii CM)

Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1 (Baraj CM)

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 (Baraj CM)

Iordania - Emiratele Arabe Unite 2-1 (FIFA Arab Cup)

Emiratele Arabe Unite - Egipt 1-1 (FIFA Arab Cup)

Emiratele Arabe Unite - Kuweit 3-1 (FIFA Arab Cup)

Algeria - Emiratele Arabe Unite 1-1 (6-7 pen) (FIFA Arab Cup)

Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0 (FIFA Arab Cup)

FOTO. Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport