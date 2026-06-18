„Temeți-vă de ei doi!” Isenko i-a atenționat pe ucraineni despre U Cluj, adversara lui Dinamo Kiev. Ce a evidențiat
Dan Nistor, în față, cu bluză de trening (stânga). Jovo Lukic, în spatele lui Iulian Cristea (lângă Nistor). Foto: Sport Pictures
Europa League

„Temeți-vă de ei doi!” Isenko i-a atenționat pe ucraineni despre U Cluj, adversara lui Dinamo Kiev. Ce a evidențiat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 08:57
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 08:57
  • U Cluj va juca împotriva lui Dinamo Kiev în turul 1 preliminar de Europa League.
  • Portarul ucrainean al Craiovei le-a vorbit compatrioților despre viitorii adversari. 
  • Care sunt numele remarcate de Pavlo Isenko la alb-negri.
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Nu a avut noroc U Cluj la tragerea la sorți de marți după-amiază.

Va juca în turul 1 preliminar de Europa League cu Dinamo Kiev. Surprinzător, numai locul 4 în prima ligă locală, dar câștigătoarea Cupei Ucrainei.

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Patronul Igor Surkis, care nu a acceptat jocul slab din campionat, vrea să întărească echipa pentru sezonul viitor.

Marea șansă a Universității, Dinamo nu poate juca din cauza războiului în țara sa meciurile de acasă, ci la Lublin, în Polonia. Acolo va fi prima manșă (9 iulie). Returul la Cluj, o săptămână mai târziu.

Isenko: „Nistor poate să creeze o situație primejdioasă cu o pasă. Lukic are calitate”

Ucraineanul Pavlo Isenko, portarul Craiovei, event în 2025-2026, le-a vorbit compatrioților despre Cluj.

Le-a amintit că alb-negrii au fost marii rivali ai formației sale în stagiunea precedentă: „Confruntarea dintre cele două Universități a fost decisivă și pentru titlu, și pentru Cupă. Noi le-am cucerit pe ambele, în cele din urmă”.

Isenko (dreapta), alături de Romanchuk, la Craiova, cu trofeul de campioni, după 5-0 în fața Clujului alb-negru. Foto: Sport Pictures Isenko (dreapta), alături de Romanchuk, la Craiova, cu trofeul de campioni, după 5-0 în fața Clujului alb-negru. Foto: Sport Pictures
Isenko (dreapta), alături de Romanchuk, la Craiova, cu trofeul de campioni, după 5-0 în fața Clujului alb-negru. Foto: Sport Pictures

Întrebat de principalele pericole, goalkeeperul i-a avertizat, spunând doi jucători: „Temeți-vă de ei!”.

„La mijloc, Dan Nistor e creativ, capabil să preia toate fazele fixe și să creeze o situație primejdioasă cu o pasă.

Dinamo trebuie să fie atentă și la golgheterul bosniac Jovo Lukic, un atacant de calitate”.

Isenko: „Acasă, Clujul are sprijin fanatic”

Isenko a subliniat pentru site-ul Sport.ua că turul e esențial: „E important ca Dinamo să încerce să se desprindă atunci.

Acasă, Clujul are sprijinul fanatic al celui de-al 12-lea jucător. Să țină cont de asta Kievul”.

Portarul ucrainean crede că „Dinamo e favorita”. Motivul: „Are un lot mai echilibrat și e mai ofensivă”.

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